بانو: "روقوا علينا!! ألم يحن الوقت لدفن أحقادكم؟"

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غرّد النّائب أنطوان بانو في حسابه عبر تويتر وقال: "ليس فخامة الرئيس من خسر اليوم. ليس التيار الوطني الحر من خسر اليوم. ليس جبران باسيل من سقط اليوم. بل سقط المجلس الدستوري مسقطاً معه مصداقيته الدستورية والقضائية. نعم سقط مسدداً لنفسه ضربة قاضية وصفعة أسقطت حلم كل لبناني يناشد بدولة القانون."

وأكمل يقول: "روقوا علينا!! لكل من هلّل فرحاً من أصحاب العقول المريضة ل "لا قرار "المجلس الدستوري ظناً منه إنو حقّق مكسب سياسي، بقول ما تهللوا لسابقة خطيرة إنما أطاحت بصلاحيات فخامة الرئيس وشكّلت نكسة موجعة وهزيمة نكراء للقضاء اللبناني. ألم يحن الوقت لدفن أحقادكم؟"