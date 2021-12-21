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البحرية الإيطالية تقدم أول خريطتين للملاحة البحرية لنظريتها اللبنانية

21
DECEMBER
2021
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بيروت، في 21 كانون الأول 2021- جرى اليوم، في قاعدة جونيه البحرية، بحضور سفيرة إيطاليا في لبنان، نيكوليتا بومباردييري، حفل تقديم أول خريطتين للملاحة البحرية أُعدّت بالاشتراك بين مصلحة الهيدروغرافيا في البحرية اللبنانية والمعهد الإيطالي للهيدروغرافيا التابع للبحرية الإيطالية. تمثّل الخريطتان جغرافيا مرفأ بيروت والمياه المجاورة وتراعي المعايير الدولية الدقيقة والصارمة.
إنها لحظة تاريخية تتوّج عملية تعاون مكثّف. تطلق الخرائط المنجزة المرحلة الأخيرة من المبادرة الإيطالية لدعم لبنان لتكون له خدمة هيدروغرافية وطنية لبنانية مستقلة من أجل ضمان سلامة الملاحة في مياهه وتعزيز الاقتصاد الأزرق.
منذ إطلاقه في العام 2014، شكّل المشروع الإيطالي اللبناني مبادرة شجاعة وتعتبر اليوم ناجحة لوزارة الدفاع الإيطالي لدعم التعاون الدولي من خلال مبادرات منظمة تهدف إلى تعزيز تقدّم لبنان وتطويره. يخدم المعهد الإيطالي للهيدروغرافيا التابع للبحرية الإيطالية – وهو الهيئة الوحيدة التابعة للدولة الإيطالية المنوطة بإعداد الخرائط الورقية والمنشورات الرسمية الخاصة بالبيئة البحرية – المجتمع البحري منذ 150 عامًا. وها هي مصلحة الهيدروغرافيا التابعة للبحرية اللبنانية جاهزة الآن لتصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد الأزرق للبلاد.
إن العمل الإيطالي اللبناني المشترك لصالح إنشاء وتطوير الخدمة الهيدروغرافية اللبنانية هو اليوم خير نموذج للمجتمع الهيدروغرافي الدولي بأكمله.

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