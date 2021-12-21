وزير الأشغال: لن نبقي أي مرفق عام رهينة المفاوضات

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أكد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه انه “لن يُبقي اي مرفق عام للدولة بما يختص بوزارة الاشغال والنقل رهينة المفاوضات”.

كلام الوزير حميه جاء في خلال جولة تفقدية له على مركز جرف الثلوج في فاريا – عيون السيمان ومنطقة فاريا كفردبيان.

وأشار الى “أن الوزارة قد أنجزت كافة أعمال تصريف مجاري المياه، وذلك في كافة النقاط الحمر، وعلى مختلف الطرق العامة والاوتوسترادات الدولية وفي المناطق اللبنانية كافة”

وقال حميه “لقد تابعت تنفيذ قرض مشروع الطرق، والممول من البنك الدولي، والملزم من قبل مجلس الإنماء والإعمار والبالغ 200 مليون دولار، والذي هدف الى تحسين التواصل النقلي بين الطرق، ولكي يتم بعدها تلزيم جميع الاعمال الخاصة بالمكون الاساسي لهذا المشروع، وذلك في نطاق معظم الاقضية اللبنانية، حيث بدأت بأعمال التنفيذ.”

ولفت الى انه ” تم الاتفاق أيضا بين وزارة الاشغال العامة والنقل والبنك الدولي ومجلس الانماء والاعمار، تحديدا على كيفية صرف هذا الوفر من الاموال، والعائد للمشاريع الملزمة، وذلك لصيانة الطرق الرئيسية داخل الأقضية، وتلك التي تربط أيضا هذه الأخيرة بعضها ببعض، بحيث تقوم الوزارة حصريا، وعند المباشرة بتنفيذ أعمال الصيانة، باختيار الطرق الواجب صيانتها، وإخطار مجلس الانماء والاعمار بها، والذي سيبلغ المتعهدين بمباشرة العمل فيها، وهذه أيضا بشرى متواضعة نزفها للبنانيين أيضا”.