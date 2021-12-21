living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الأشغال: لن نبقي أي مرفق عام رهينة المفاوضات

21
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه انه “لن يُبقي اي مرفق عام للدولة بما يختص بوزارة الاشغال والنقل رهينة المفاوضات”.

كلام الوزير حميه جاء في خلال جولة تفقدية له على مركز جرف الثلوج في فاريا – عيون السيمان ومنطقة فاريا كفردبيان.
وأشار الى “أن الوزارة قد أنجزت كافة أعمال تصريف مجاري المياه، وذلك في كافة النقاط الحمر، وعلى مختلف الطرق العامة والاوتوسترادات الدولية وفي المناطق اللبنانية كافة”
وقال حميه “لقد تابعت تنفيذ قرض مشروع الطرق، والممول من البنك الدولي، والملزم من قبل مجلس الإنماء والإعمار والبالغ 200 مليون دولار، والذي هدف الى تحسين التواصل النقلي بين الطرق، ولكي يتم بعدها تلزيم جميع الاعمال الخاصة بالمكون الاساسي لهذا المشروع، وذلك في نطاق معظم الاقضية اللبنانية، حيث بدأت بأعمال التنفيذ.”

ولفت الى انه ” تم الاتفاق أيضا بين وزارة الاشغال العامة والنقل والبنك الدولي ومجلس الانماء والاعمار، تحديدا على كيفية صرف هذا الوفر من الاموال، والعائد للمشاريع الملزمة، وذلك لصيانة الطرق الرئيسية داخل الأقضية، وتلك التي تربط أيضا هذه الأخيرة بعضها ببعض، بحيث تقوم الوزارة حصريا، وعند المباشرة بتنفيذ أعمال الصيانة، باختيار الطرق الواجب صيانتها، وإخطار مجلس الانماء والاعمار بها، والذي سيبلغ المتعهدين بمباشرة العمل فيها، وهذه أيضا بشرى متواضعة نزفها للبنانيين أيضا”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout