غوتيريس في اختتام زيارته الى لبنان: المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام بإصلاحات

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اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ان “الشعب اللبناني يواجه تحديات عظيمة”.

وقال خلال مؤتمر صحافيّ في اختتام زيارته الى لبنان انه يجب تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت عبر تحقيق شفّاف”، معلنًا تضامنه مع عائلات ضحايا انفجار المرفأ.

واضاف “لا بدّ من عقد انتخابات نيابيّة حرّة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل أصواته”.

ورأى ان الأزمة الاقتصادية في لبنان “هي أزمة عميقة كما نشهد أزمة تغذية ومن الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على المسؤولين تحمّل المسؤولية”.

ولفت الى ان “المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام بإصلاحات وهناك بعض الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها في لبنان”.