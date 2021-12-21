رئيس بلدية تنورين يناشد المعنيي لإعادة تشغيل مركز اوجيرو بعد نفاد المازوت

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ناشد رئيس بلدية تنورين سامي يوسف في بيان، “المسؤولين المعنيين في وزارة الاتصالات ومؤسسة اوجيرو، العمل بأقصى السرعة لتأمين اعادة العمل الى مركز تنورين ورفع الضرر عن الناس”.

وأشار إلى “انقطاع اتصالات الهاتف الثابت في تنورين منذ عدة أيام، وبعد المراجعة تبين ان السبب يعود الى نفاد مادة المازوت اللازمة لتشغيل مولدات مركز أوجيرو”، موضحا أن “انقطاع خدمة الاتصالات ومعها خدمة الانترنت في هذه الظروف المناخية الصعبة يتسبب بأضرار كبيرة على المواطنين لا سيما على الطلاب الذين يتابعون دراستهم عن بعد، تضاف على المعاناة الناتجة عن الظروف الاقتصادية والمعيشية القاهرة التي يعاني منها اللبنانيون كافة”.