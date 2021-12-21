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الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية زار المطران ابراهيم مهنئا

21
DECEMBER
2021
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استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، في حضور المطران عصام يوحنا درويش، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية قدس الأباتي نعمةالله هاشم على رأس وفد من الرهبنة ضم: امين السر العام الأب الدكتور ميشال ابو طقة، مدير مكتب شؤون الخريجين في جامعة الروح القدس الكسليك الأب انطوان طحان، رئيس دير مار انطونيوس زحلة الأب موسى عقيقي وعدد من الرهبان، قدم التهنئة بتوليته على الأبرشية.

وكانت مناسبة عرض فيها المطران ابراهيم مع الأباتي هاشم العلاقة بين المطرانية والرهبنة و"ضرورة توطيدها وتقويتها، وتشجيع المؤمنين على التكاتف والتضامن لإجتياز المرحلة الراهنة وزرع الأمل والرجاء في النفوس". وشكر الوفد على زيارة التهنئة.

واختتمت الزيارة بجولة في ارجاء المطرانية والمكتبة الإلكترونية.

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