الرئيس عون عرض الأوضاع التربوية وطلب من وزير الصحة إعادة فتح قسم الكورونا في مستشفى هراوي

A + A -

الوزير الحلبي: اناشد الجميع عقد جلسة لمجلس الوزراء من اجل تسيير عجلة الدولة وتمكين المواطنين من العيش ولو بالحد المتاح الأدنى من الكرامة

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، الأوضاع التربوية والتحديات التي تواجه القطاع التربوي راهنا، مع وزير التربية والتعليم العالي الوزير عباس الحلبين الذي نقل عنه "إصراره على عقد جلسة لمجلس الوزراء، استنادا الى القانون"، خصوصا من اجل تأمين مقومات استمرار عمل المدارس حضوريا.

تصريح الوزير الحلبي

وبعد اللقاء، ادلى الوزير الحلبي بالتصريح التالي الى الصحافيين: "تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحثت معه في الوضع التربوي العام، وخصوصا في تأمين المقومات من اجل استمرار عمل المدارس حضوريا، وبالتاي ضرورة تأمين المنحة الاجتماعية وبدل النقل للمعلمين والعاملين في المدارس الرسمية، وكذلك مضاعفة قيمة ساعة التدريس للمتعاقدين في القطاع التربوي في التعليم الرسمي والمهني.

طلبت من فخامة الرئيس ان يوافق بصورة استثنائية على توقيع هذه المراسيم التي تسمح بصرف المساعدة الاجتماعية وبرفع قيمة بدل النقل وزيادة قيمة الساعات، لكن فخامة الرئيس اصر على عقد جلسة لمجلس الوزراء استنادا لأحكام القانون."

أضاف: "أنني من هنا، من على منبر القصر الجمهوري، اناشد الجميع عقد جلسة لمجلس الوزراء من اجل تسيير عجلة الدولة، وتمكين المواطنين من العيش ولو بالحد المتاح الأدنى من الكرامة.

انني اكرر الدعوة لضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء، رحمة بالتلامذة والأساتذة والمدارس، التي أصبحت في خطر ضياع عام دراسي مفصلي، بعد سنتين من التعليم عن بعد، وما نتج عنهما من تراجع في المستوى يحتاج الى جهود ووقت لتعويضه."

وختم بالقول: " أنني آمل من جميع الجهات المعنية، واعتقد انها جميعها تشعر بهذه المسؤولية، ان تتخطى الخلافات القائمة، والفصل بين القضايا السياسية وتلك المتعلقة بمعيشة المواطنين، لا سيما في قطاع الإدارة العامة والتعليم بجميع مراحله وفئاته، لأن هموم المواطنين ومستقبل أولادنا أهم وأعظم بكثير."

وردا على سؤال حول توضيحات مطلوبة بخصوصو الدولار الطالبي، فأجاب: "لقد أقر القانون في مجلس النواب، وعلى المعنيين لن يطبقوه، ولكن على الّا يُستغل في تشجيع طلاب لبنان على التعلم في الخارج، ويتركوا جامعات لبنان. ولكن اذا احد اتصل احدهم ببعض الموجودين والمتابعين هناك، فهذا حق له في تغطية التكاليف والمصاريف والرسوم المدرسية والجامعية."

النائب سليم عون

واستقبل الرئيس عون النائب سليم عون واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في ضؤ التطورات الأخيرة. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة زحلة والبقاع.

وقد اعلم النائب عون رئيس الجمهورية بأن قسم الكورونا في مستشفى الرئيس الياس هراوي مقفل منذ فترة ما يضطر أهالي قضاء زحلة الى نقل مصابيهم بالكورونا الى مستشفيات بيروت وجبل لبنان. وقال النائب عون ان الرئيس عون أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الصحة الدكتور فراس أبيض وأطلعه على وضع قسم الكورونا، وطلب منه العمل على إعادة فتحه، فأكد الوزير أبيض على ان الخطوات اللازمة ستتخذ لأعادة فتح القسم.

سفير كوبا

وفي قصر بعبدا، سفير كوبا في لبنان الكسندر بييسير موراغا غي زيالرة وداعية لرئيس الجمهورية لمناسبة انتهاء مهماته في لبنان وتعيينه مديرا لشمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية والمغتربين الكوبية.

وشكر الرئيس عون للسفير موراغا الجهود التي بذلها خلال عمله الدبلوماسي في لبنان لتعزيز العلاقات اللبنانية-الكوبية، وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد.