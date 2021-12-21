living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المنخفض الجوي مستمر حتى هذا اليوم.. وتحذير!

21
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، مع امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة الصباحية ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر ومافوق، مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات واستمرار خطر تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 1700 متر وما فوق، على ان تخف حدة الامطار في الفترة المسائية.
وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحال العامة: يستمر تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الجمعة، حيث ينحسر تدريجيا ابتداء من فترة الظهيرة.
يحذر من تطاير اللوحات الاعلانية وتشكل سيول نتيجة الامطار الغزيرة ومن ارتفاع موج البحراليوم.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و21 درجة مئوية)

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة حيث تبقى متدنية، وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى 65 كلم/س صباحا. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 ومافوق، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات ويحذر من انعدام الرؤية على الطرق الجبلية ومن تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 1700 وما فوق.

الأربعاء: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية، مع امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة الصباحية ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر ومافوق مع استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات واستمرار خطر تكون الجليد على الطرق التي تعلو عن 1700 متر وما فوق، على ان تخف حدة الامطار في الفترة المسائية.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وامطار متفرقة ورياح ناشطة شمال البلاد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر و مافوق، مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات وخطر تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1600 متر وما فوق.

الجمعة: غائم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وامطار متفرقة صباحا، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من فترة الظهيرة ويتحسن الطقس تدريجيا حيث يتحول الى غائم جزئيا مع استمرار تكون الضباب الكثيف والجليد على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 16 درجة، فوق الجبال من 3 الى 8 درجات، في الداخل من 3 الى 7 درجات.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 40 و55 كلم/س وتصل شمال البلاد لحدود ال65 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%
- حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.
- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,39
- ساعة غروب الشمس: 16,34

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout