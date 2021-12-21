living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنخفاض إضافي بأسعار المحروقات في الأيام المقبلة؟

21
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعلن عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في بيان، أن "قرار مصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن منه لاستيراد %85 من البنزين من 21300 الى 22100 ليرة، هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر صفيحة البنزين 1800 ليرة لتصل الى 325000. اما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد %15 من البنزين والمحتسب وفقا لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقدا فقد انخفض من 28186 الى 27000 ليرة".
 
وقال: "إن تقلبات أسعار النفط في الاسواق العالمية أدى الى احتساب سعر الكيلوليتر للبنزين في الجدول بسعر 574.47 دولارا عوضا عن 583.27 في الجدول السابق أي بتراجع 8.80 دولارا. اما كيلوليتر المازوت فتراجع 12 دولارا من 609 الى 597 دولارا"، لافتا الى "انخفاض سعر صرف الدولار المحتسب في الجدول وفقا لأسواق الصرف الموازية الى 27000 ليرة ادى الى تراجع سعر صفيحة المازوت 20500 ليرة لتصبح 337100 وقارورة الغاز 14900 ليرة لتصبح 297200 لان سعر الصرف هذا يطبق على %100 من سعر هاتين المادتين".
 
وختم: "أما في الايام المقبلة فيمكن أن نشهد تراجعات إضافية في أسعار المحروقات في حال ثبات او عدم ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية. فأسعار النفط عالميا لا تزال تعاني الخوف من عودة الانكماش الاقتصادي بسبب انتشار متحور كورونا اوميكرون بالاضافة الى قرار الرئيس الاميركي ضخ 18 مليون برميل نفط من الاحتياط الاميركي في الاسواق العالمية، كما ان احوال الطقس في الولايات المتحدة الاميركية لم تكن بالقساوة التي تتطلب مزيدا من المحروقات للتدفئة. فهذه الاسعار شهدت تراجعات لينخفض سعر البرنت الى 72 دولارا اميركيا".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout