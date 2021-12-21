حَـقـائِـق الـدَيـن الـعـام وَتحـديـد الخَـسائِـر (منصور بطيش)

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وزير الاقتِصاد والتِجارة السابِق منصور بطيش -

بـاتَ مَـمجـوجـاً ومُعـيـبـاً تَـكـرارُ الـتأكـيـد عـلى وُجـوبِ أنْتَـكشِـفَ الحُـكـومةعَـن كـافَّـة الـدُيـون الـمُـتَـرَتِّـبة عـلَـيهـا، والالـتِـزامـات الـناجِـمة عَـن خَـسائِـر مَـصـرِف لـبـنان،وتُـحَـدِّد بِـالـتـالي حَـجـمَ الخَـسائِـر وكَـيـفـيَّة تَـوزيعِها، قَـبـل الـولـوج في مُـفاوضاتمَع صُـنـدوق الـنَـقـد الـدَولي للاسـتِحصال مِـنه ومِنْ غَـيره مِنَ الـمـؤَسَّسَات الـدَولـيَّة،عـلى قُـروضٍ مُيَسَّـرة. لَكِـنَّمَجـلِسَ الـوزراءعاجِـزٌ عَـن الاجـتِـماع مُـنـذُأسابـيع، وتَعَـنُّـتَ الـمَـواقِـف غَـيـرالـمُراعِـيَةلِـواقِـع الـناس ولخُـطـورة الأزمَة الـتي تُـطبِـق عـلى الـبَـلَـد، يُـهَـدِّد مـا تَـبَـقّى مِن مُـقَـوِّمات الصُمود.مَع ذَلِـك، ولأنَّـنا "مَحكـومون بالأمَـل" والَـعَـمَـل، لا بُـدَّمِـنْتَـوضيح بَعـض الحَـقـائِـق والأرقـام، عَـلَّـهـا تُـسهِـم في تَعـبـيـد الـطَـريـق نَحـوَ الحَـدِّ مِنَ الـخَسائِـر وإرسـاءِ أُسُـسٍسَـلـيـمة لِـلـنُهـوض بِالـبَـلَـدواقـتِـصادِه.

انَّإجـمـالي الـدَيـن الـعـامهُـو مَـجـمـوع الـدَيـن الـمُـسَـجَّـل عـلى الـخَـزيـنـة في وزارة الـمـالـيَّـة،ويُـسَـمَّـىالـدَيـن الـحُـكـومي، مُـضـافـةً إلـيـه فَـجـوَة مَـصِـرف لـبـنـان.

في أواسِـط الـعـام ١٩٧٦، كـانَ حَـجـمُالـدَيـن الـعـام الـحُـكـومي صِـفـراً،وَفـقَ مـا وَرَدَ في خِـطـاب الـوِداع لِلـرَئيس الـراحِـل سـلـيـمان فـرنجـيّة بتاريخ ١٩ أيـلول ١٩٧٦، وكانَـت حِـسابات مَـصرِف لـبـنان مُـتـوازِنَـة مَـع فـائِـض احـتـيـاطـات حَـقـيـقـيَّـة مِـنَ الـذَهَـبْ والـعُـمـلات الأجـنَـبـيَّة.

بِـنهـايـة الـعـام ١٩٩٠، كـانَ حَـجـمُ الـدَيـنالـعـام أقَــلّ مِـنْ مـلـيارَي دولار، مُـعـظَـمُـه بالـلـيـرة الـلـبـنـانـيّـة، دُفِـعَ في خِـلالالـثَـمانـيـنات، لإعـادة تـأهـيـلالجَـيـش الـلـبـنـاني، وكـانَ احـتـيـاطي الـذَهَـب ولا يَـزال٩،٢٢٢،٣٤١ أونـصَةهِيَ قِـرشُـنا الأبـيَـض الـمُـدَّخَـرآنَـذاك لِـيَـومِـنا الأسـوَد.

أمّا بِـنِهـايـة الـعـام ٢٠٢١،فَـسَـيكـون الـدَيـن الـعـام الحُـكـومي، بِـحُـدود ٩٦ألـف مـلـيار لـيـرة لـبـنانـيّـة، وَقُـرابَة ٣٩ مـلـيار دولار امـيـركيمُـوَزَّعـة مـا بَـيـن:

٣١،٣١٢مـلـيار دولارقـيـمَةالـيـوروبـوندزالاسـمـيّة(مِـنهـا ٤،٥٩٣ مـلـيارسَـنـداتاسَــتَحَـقّـت خِـلال عـامَيّ ٢٠٢٠ و٢٠٢١ ولَـمْتُـسَـدَّد قـيـمَـتُها).

وَ ٤،٤ مـلـياراتدولار فـوائِـد (كوبّونات) غَـيـر مَـدفـوعَة، اسـتَحَـقَّـت عـلى مِحـفَـظَة الـيـوروبـوندزخِـلال عـامَيّ ٢٠٢٠ وَ ٢٠٢١.

ونَحـو ١،٣مـلـيار دولار فـوائِـد تـأخـيـرعـلى السَـنَـدات والكوبّوناتالـتي اسـتَحَـقَّـتْ خِـلال عـامَيّ ٢٠٢٠ وَ٢٠٢١ وَلَـمْ تُـسَـدَّد قـيـمَـتُـها.

وَنَحـو ٢مـلـيار دولار قُـروض طَـويـلة الآجـال مَـمـنـوحَـة مِـن مـؤَسَّـسات دولـيّة،بِـفَـوائِـد مُـيَسَّرة.

تُـضاف إلى هَــذه الـمـبـالِـغ المُـتَـرتِّـبة عـلى الخَـزيـنة، فَـجـوَةٌ في حِـسابات مَـصـرِف لـبـنان بالـدولار لا تَـقِـلّ راهِـنـاً عَـن٦٣ مـلـيـاراً،وهِـي خَـسائِـرُهالـتي تَـفـاقَـمَـتْمِـنْ دون حَسـيـبٍ ولا رَقـيـب، وأُخـفِـيَـتْ في الـدَفـاتِـرعَـبـرَ السَـنَـوات وكـأنَّهامِنْ أسـرارِ الآلِـهـة. ولَـمْ يـتَجَـرّأ عَـن الـتَحـذيـرمِـنْمَـخـاطِـرِها إلّا قِـلَّـةٌ مِـنَ السِـياسِـيّين والاقـتِصادِيّين والإعـلامِيّين،لـي شَـرَفٌ أنْ أكـونَ مِـنْ بَـيـنِـهِـم، بَــقَــوا أصواتَـاً صارِخة في الـبَـرِّيّـة، وخُـوِّنَ واتُّـهِـمَكُـلُّ مَـنْ طَـرَحَ أسـئِـلـة فـي هَــذا الـمَجـال.

جَـديـرٌ بِالـذِكـر أنَّمُسَـوَّدة الـتَـقـريـرالتَـقـيـيـميالمُشتَـرَك لِصُنـدوق الـنَـقـد الـدَولي والـبـنـك الـدَولي في نـيـسان ٢٠١٦Financial Sector Assessment ProgramFSAPاسـتِـناداً الى حِـسـابـات مَـصـرِف لـبـنان،الـمَـوقـوفـة بـنِهاية ٢٠١٥، كـانَـتأوَّلَ مُـسـتَـنَـدٍ رَســمي يُـؤَشِّـرإلى خُـطورة الاخـتِـلالات في هَـذه الحِسابـات. فَـقَـد ظَهَـرَبِـأنَّصافي احـتـيـاطـات مَـصرِف لـبـنـان، بَـعـدَ احـتِـساب مَـوجـودات الـذَهَـبالـتي كانـتْ تُـساويآنَـذاك ٩،٨ مـلـيارات دولار، كـان سَـلـبـيَّاً بـنَحـو ٤،٧ مـلـيار دولار. هـذا يَعـنيأنَّصافي احـتـيـاطي مَـصرِف لـبـنان مِـن عُـملات أجـنَـبـيَّة، مِـنْ دون احـتِـسابالـذَهَـب، كـان بِـنِهايةالـعـام ٢٠١٥سَــلـبِـيَّـاً بِـقـيـمـة ١٤،٥مـلـياردولار(٤،٧+٩،٨)،غَـطّاهـا مِـنْ أمـوال الـنـاسالـمُـودَعـة في الـمَـصارِفالـتي كانَـتقَـد أودَعَـتْ مُـعـظَـمَها لَـدى مَـصرِف لـبـنان بِـفَـوائِـد مُغـرِيَـة.

حِـيـنَـذاك، وعِـوَضَ الشُـروع في تَصحـيـح الـوَضع، عَـمَـدَ مَـصرِف لـبـنان إلى الـطَـلَـبمِـن مُـعِـدّي الـتَـقـريـر عَـدَم نَـشـرِه بِـذَريـعـة "الـمُحافـظة عـلى الاسـتِـقـرار". وفي اوائِـل الـعـام ٢٠١٧، أصَـدَرصُـنـدوق الـنَـقـد الـدَوليتَـقـريـراًأغـفَـلَذِكـرحَـجـم الـخَسائِـر.

وإمـعـانـاً فيتَـشـويه الـحَـقـائِـقوالـتَـعـمـية عـلى الـواقِـع الألـيـم بِـغَـطـرَسَةٍغَـيـر مَـعـهـودة، بَـدأت في خِـلال الـعـام ٢٠١٦ هَــرطَـقَـةُ مـا سُـمِّـي "هَـنـدَسـات مـالـيَّة ".تَـزايَـدَ الـصافي الـسَـلـبي لاحـتـيـاطي مَـصرِف لـبـنـان بِـالـعُـملات الاجـنـبـيَّـة مِـن ١٤،٥ مـلـيار دولار بِـنهـاية الـعـام ٢٠١٥إلى ٦٣ مـلـيار دولار بِـنهاية الـعـام ٢٠٢١، تَـغَـطَّىمِـنْ ودائِع الـنـاس بِـالـدولار، وتَـحَـوَّلَ إلى خَـسائِـر فِـعـلِـيَّـة تُـضاف إلى دَيـن الـخَـزيـنة الكَـبـيـر أصلاً.

مِـنْ نافِـلَـةِ الـقَـول بِـأنَّ حَـجـم الـمَـديـونـيَّـة الـعـامَّـة قَـد بَـلَـغَ هـذه الـمُسـتَـويـات الـكـارِثِـيَّـة نَـتـيجـة تَـراكُـمـات عـلى مَـدى ثـلاثـيـن عـامـاً مِـنْ سُـوء الإدارة وعَـدَم الـكـفـاءَة والـفَـساد والـهَـدر في مـالـيّـة الـدَولَـة ومـؤَسَّـسـاتِـهـا الـعـامّـة. يُـضافُإلَـيـهـا الـزَبـائِـنـيَّـةُ والــرَيـعُوالـلّا إنـتـاجـيَّةُ في الاقـتِـصاد وعَـدَمُ الـمُساءَلـة، وتَـغـطـيَةُ "الـسَـماوات بِالـقَـبـوات"، مِـمّـا تَـسـبَّـبَ بانهـياراتٍ لَـمْ يَسـبِق لها مَـثـيلٌ في العالَـم مُـنـذُالعام ١٨٥٧، وَفـقَ تَـقـريـر الـبَـنـك الـدَولي تاريخ ٣١ أيّـار٢٠٢١بِـعُــنـوان « لـبـنـان يَـغــرَقLebanon Sinking ».

وكانَـت الـمَـنـظـومَة الـسياسيَّة والـمـالـيَّة الـتي تَـكَـوَّنَتْ في أوائِـل الـتِسعـيـنات، قَـد حاوَلـتْ مُعالَجة الأزمَة بـحُـلـولٍ تَـرقـيـعِـيَّةاسـتَـنَـدَت بِـمُـعـظَـمِـها إلى الـقُـروض،عَـبـرَ مـؤتَـمَـرات عُـقِــدَتْ في الـخـارِج. فَـكـانَباريـس ١في ٢٣ شـباط ٢٠٠١،وباريـس ٢ في ٢٣ تـشـرين الـثـاني ٢٠٠٢، اســتُـتـبِـعـا بِـباريس ٣في ٢٥ كـانـون الـثـاني ٢٠٠٧ عَـقِـبَ حَـرب تَـمُّـوز ٢٠٠٦.

وجـاءَت الأزمـة الـمـالـيَّة الـعـالَـمِـيَّة في الـعـامَـيـن ٢٠٠٨وَ ٢٠٠٩ لِـتَـطمُـس حَـقـيـقَـة الـوَضع الـمُهـتَـرِئ في لـبـنان مُـذَّاك، فـتَـدَفّــقَـت الـمِـلـيارات وَفـاقَ مَـجـمـوعُـهـاعِـشريـن مـلـيار دولار في فَـتـرَة أربَـع سَــنـوات، مـِن ٢٠٠٧ إلى ٢٠١٠. لَـكِـنَّ هَــذه الأمـوال الـتي أُغـدِقَــتْ عَـلَـيهـا الـفـوائِـد، مـا لَـبِـثَـت أنْ غـادَرَتْ لـبـنـان تَـدريـجـيَّـاًابـتِـداءً مِـنَ الـعـام ٢٠١١ مَـع انـدِلاع الأحـداث في سُوريّا،وازدادَتْ وتـيـرةُ الـتَحـويلات إلى الـخـارِج وحَـجـمُها عَـقِـب احـتِجـاز رئـيس الـحُـكـومَة الـلـبـنـانـيَّة في الـرِيـاض عـام ٢٠١٧.

انـفَـجَـرَ الـوَضع عـلى إثـرِ أحـداث تـشـريـن ٢٠١٩ وبـدأت الـحَـقـائِـقتَـتَكَـشَّـف، فُـطُـرِحَالـتَـدقـيـق الـجِـنـائي واتَّخَـذَتْ الـحُـكـومة بِـتـاريـخ ٢٦ آذار ٢٠٢٠ قـراراً بِـإجـرائِـه لِـلـتَـثَـبُّـتمَـن حَـقـيـقـة الأرقـام ومَعـرِفـة كَـيـفَ هُـدِرَتْ الامـوال ومَـنْ كـانـوا الـمُـسـتَـفـيـديـن. وكـان لافِـتـاًأن يَـتَـحَـدَّثَ الـرئـيـس الـفَـرَنـسي في أيـلـول٢٠٢٠ عَـنPonzi Schemeلـبـناني.

إنَّ فَـجـوَةَ مَـصرِف لـبـنان، أي خَـسائِـرَه المُـتَـراكِـمةعَـبـرَ الـسِـنـيـن،والـمَخـفـيَّة في بُـنـودعِـدَّةمِـنْ مـيـزانـيَّـتِه، خُـصـوصاً ضِمـنَ "مَـوجـودات أُخـرى" خِلافاً لأُصول الـشَفـافـيَّة،والـتي لا تَـقِـلّراهِـناً عَـنْ ٦٣ مـلـيار دولار،هـيَ الـفـارِق:

-بَـيـنَإيـداعـات الـمَـصارِف لَـدى مَـصـرِف لـبـنان بـالـعُـملات الأجـنَـبـيَّـة، الـتي تَـفـوقُراهِـناً

٨٢ مـلـيار دولار،تَـعـود بِـمُعـظَـمِهـالِـودائِع الـنـاسفيالـمَصارف،الـتي تَـبـلُـغ الـيَـوم ١٠٤

مـلـيار دولار.

-وبَـيـنَ مـا أقـرَضَه مَـصرِف لـبـنان لِلـدَولـة بِـمَـوجَـب سَـنَـداتيـوروبـوندز(٥مـلـياردولار)؛

والـرَصيد الـمُـتَـبَـقّي هـوَ مِـنَالاحـتـياطي الإلـزامي.

ونُـشيـرإلـى أنَّ مـيـزانـيَّة مَـصرِف لـبـنان لَـمْ تَـلحَـظ دُيـونـاً عـلىالـقِـطـاع الـعـام سِـوىاكـتِـتَـابـاتِـه بِالـيـوروبـوندز وبـسَـنـداتالخَـزيـنةبالـعُـمـلَة الـوَطَـنـيَّة.كـما أنَّ دِراسـة أعَـدَّهـاالـدكـتـورتـوفـيـق كَـسـبّار في تـشريـنالأوَّل ٢٠٢٠تُـبَـيّـن بِـأنَّ الـدولارات الـتي دَفَـعَها مَـصرِف لـبـنان لِـشـراء الـفـيـول لِـمَـصلَحة مـؤَسَّـسة كَهـرَباءلـبـنان، في خِـلال فَـتـرَة الـسَـنـوات ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٩، تَـبـلُغ ١٧،٥ مـلـياردولاراسـتَحـصلمُـقـابِـلَـها مِـنَ الخَـزيـنة عـلى سَـنـدات يـوروبـوندز، سَـدَّدَ قـيـمَـتَهـالـيـراتٍ لـبـنانـيَّة.

بِـمَعـنى آخَــر، يُـقَــدَّر إجـمـالي الـدَيـن الـعـام(حُـكـومي+ فَـجـوَة مَـصرِف لـبـنان)بِحَـوالي ٩٦ ألـف مـلـيار لـيـرة لـبـنـانـيَّةوَبِـنَحـو١٠٢ مـلـيار دولار (٣٩+٦٣).وَمِـنَ الـمُـفـتَـرَض تأكـيـدهـذه الأرقـام في الأسـابـيع المُـقـبِـلَـة لِـتَـستَـنِـد إلَـيهـا الـحُـكـومة فيخُـطَّـتِهـالـلـتَـعـافي، وَلِـتُـفـاوِضصُـنـدوق الـنَـقــد الـدَوليعلى أسـاسِها.

بـالـتـالي، يَـكــون مَجـمـوع الـمَـديـونـيَّـة الـعـامَّـة :

١٦٦مـلـيار دولارعـلى أسـاس ١٥٠٠ لـيـرة لِلـدولار،لَــمْ يُـنـفَـقْ مِـنهـا لإعـادة إعـمارلـبـنان،فيأواسِـطالـتِسـعِـيـنات، سِـوى ٤ إلى ٥ مـلـيارات دولار،

أو ١١٠ مـلـيارات دولار عـلى أسـاس ١٢ ألـف لـيـرة لِلـدولار،

أو ١٠٩ مـلـيارات دولار عـلى أسـاس ١٣٧٠٠ لـيـرة لِلـدولار،

أو ١٠٨ مـلـيارات دولار عـلى أسـاس ١٦ ألـف لـيـرة لِلـدولار.

ولأنَّ الـثَـروَة الـوَطَـنـيَّة تَـتَـمَـثَّـل بالـثَـروَة الـعَـقـاريَّة وبالـثَـروَة الـمالـيَّة مُجـتَـمِعَـتَـيـن، فَـلا بُـدَّ مِـنَ التَذكـيـر بِأنَّ اللبنانيّين بـاعـوا مِـنْ مَـوجـوداتِـهـم الـعَـقـارِيَّة في خِـلال الـثَـلاثـيـن سَـنة الـماضيَة بِـما يَـزيـد عَـن ١٥٠ مـلـيار دولار. بـالـتـالي، تَـكَـوَّنَـتْ خِـساراتٌمـالـيَّة وعَـقـاريَّة مِن مَـصادِر مُـتَـعَـدِّدة،بِـنَـحـو٣٠٠ مـلـيار دولار في ثـلاثَـة عُـقـود، عَـلاوةً عَـنْ هِـجـرَة أكـثَـر مِـن ٣٠٠ ألـف عـائِـلة لـبـنانـيَّة بَـحـثَـاً عَـنْ فُـرَصِ عَـمَـلٍ وعَـيـشٍ كَـريـمٍ.

أمًـا بالـنِسبَة لِـتَـوزيعِ الخَـسـائِـربَـعـدَ تحـديـدِ حَـجـمِهـا، وَبـما أن صُـنـدوق الـنَـقـد الـدولي لا يـقـبَـل الإقـراض إلّا بَـعـد تَخـفـيـض حـجـم الـدَيـن الـعـام إلى اقـلّ مِـنْ؜ اجـمالي الـنـاتِـج الـمَـحَـلّي مُـضافـةًإلـيَـه قـيـمَة الـذَهَـب الـتي تُـساوي بالأسعَـار الـرائِجـة قُـرابَة ١٦،٥ مـلـيار دولار،فـإنَّ الـدَيـن الـعـام الـمَـطـلـوبإبـقـاؤه في الـدَفـاتِـر،هـو بـحُـدود ٣٩ مـلـيار دولار. بِـالـتـالي، يُـفـتَـرَض إطـفـاء الجُـزء الأكـبَـر مِـنَ الـمَـديـونـيَّة الـعـامَّة بِـما فـيـهـا خَـسائِـر مَـصـرِف لـبـنان، ضِـمـنَ خُـطَّـة الـحُـكـومة لـلـتَـعـافي. وهُــنـا الـنِـقـاش حَـول مَـنْ سَــيَـتَـحَـمَّـل الخَـسائِـر وكَـيـفَ سَـتَـتَـوَزَّع!!!

في ســيـناريـو سِـعـر صَـرف الـدولارب ١٦ ألـفلـيـرة مَـثَـلاً:

-يَـكـون قــد جَـرى إفـقـار مُعـظَـم الـشَعـب الـلـبـناني بحَـوالي ٥٨ مـلـيار دولارنَـتـيجة الـفـارِق في

سِـعـرالـدولاربَـيـن ١٥٠٠ وَ ١٦٠٠٠لـيـرة (١٦٦ مـلـيار ــ ١٠٨ مـلـيار)،

ـ ويَـكـون مَـبـلَـغ الـدَيـن الـعـام،بَـعـدَ تَـخـفـيـضِ سِعـر الـصَرف وتَحـريـرِه (١٠٨ملـيارات دولار)،

نـاجِـمـاً عَـنْ خَـسـائِـر مَـصـرِف لـبـنـان بـنَحـو ٦٣ مـلـيار دولار، وعَـن رصيـدالـدَيـنالـعـام

الـحُـكـومي (٣٩ مـلـيار دولار+ ٦ مـلـيارات دولار بـالعُـمـلَـة الـوَطَـنـيَّة).

-ويَـكـون حَـجـمُ الخَـسـائِـر الـمَـطـلـوب شَـطـبُهـا،في إطـار خُـطَّـة الـتَـعـافيالـماليوقَـبـلَ الاتِّـفـاق

مَع صُـنـدوق الـنَـقـد الـدَولي،٦٩ مـلـياردولار،مايُـوازيحَـجـمخَـسائِـرمَـصرفلـبـنان زائِـد

قُـرابَة٦ مـلـيارات مِـنَ الـدَيـن الـعـام الحُكـومي.

- ويَـكـون رَصـيـد الـدَيـن الـعـام، قَـبـل الحُـصـول عـلى قُـروضٍمُـيَـسَّـرة، ٣٩مـلـيار دولار(أدنـى

قَـلـيـلاً مـِن إجـمـاليالــنـاتِـج الـمَحَـلّي +قـيـمَـة احـتـيـاطي الـذَهَــبْ).



بِالـنِسـبَةلِـدُيـونالـقِـطاع الـخـاصالـمُـتَـعـثِّـرة،إمّا جـرى تَـسديـدهـا مِـن خِـلالِبُـيـوعـات عَـقـارِيَّة، وإمّـا عَـمَـدَتْ الـمَـصارِف الى تَـكـويـنمَـؤونـاتٍ كـافـية مـقـابِـلُهـا.

أمّـا كَـيـفَ سَـيَـتَـوَزَّعُالجُـزءُالـمَـطـلـوبُشَــطـبُهمِـنَ الـخَـسائِـر، بـقـيـمَة ٦٩ مـلـيار دولار،بَـعـدَالإبـقـاءِ عـلى عـاتِـق الخَـزيـنـة٣٩ مـلـيار دولار وبَـعـدَتَحـمـيـلِ مُـعـظَـم الـشعـب الـلـبـناني عِــبءَ٥٨ مـلـياردولار، فَـبَـديهيٌّ أنْ تَـعـتَـمِـدَالخُـطَّـةُ الـحُـكـوميَّةُالـعـدالـةَ والإنـصاف على أسـاس مَـنْ اسـتَـفـاد أكـثَـر يَـتَحَـمَّـل أكـثَـر، وهـوَ مَـبـدأ طـالَـبَـتْ بِـه رئـيـسة صُـنـدوق الـنَـقـد الـدَولي في بَـيـانٍأصـدَرَتهُ بِـتاريـخ ٩ آب ٢٠٢٠ حَـولَ الـوَضع في لـبـنان. تَحـديـداً، يُـفـتَـرَض أنيَـتَـوَزَّع بَـيـنَ الـمَـصارِف ومَـصرِف لـبـنان وحامِـلي الـيـوروبـوندزالآخَـريـن، وأيـضاًكِـبـار الـمُـودِعـيـن بالـعُـملات الأجـنَـبـيَّـة مِـنْ خِـلال إعـادة احـتِـساب مُـعَـدَّلات الـفَـوائِـد الـمُـرتَـفِـعـة الـتي حَـصَلـواعـلَـيهـا، ومَعَ دَرس إمـكـانـيَّـة الاسـتِـفـادة مِـنْإيـرادات بَـعـضٍ مِـنْ مَـوجـوداتِ الـدَولة بَـعـد إجـراء مَـسحٍ شـامِـلٍ لَـهـا.

أمّـا مُـحاوَلاتُ الـبَـعـض تَـحـويـلَ مُـعـظَـم مُـدَّخَـرات الـنـاس بالـدولار الى لـيـرات لـبـنانـيَّـة، فـهيَ اعـتِـداءٌ صارِخ عـلى مُـمتَـلـكـاتِـهـم وجَـنى عُـمـرِهِـم،ومُخـالَـفـةٌ فـاضِحـة لـمُـقَـدِّمَة الـدُسـتـور.

إنَّ هَـذهِ الاجـراءات الـمـالـيَّـة والـنَـقـديَّـة لَـنْ تَـفي بـالـغَـرَض إنْ لَـمْ تَـتَـرافَـق مَـعَ ذِهـنِـيَّـة جَـديـدة في الـتـعـاطي مَـع قـضـايـا الـشأن الـعـام، ركـيـزَتُها الـمُسـاءَلَة والـمُحـاسَـبة، ومَـعَ الـبَـدء الـفَـوري بِـإصـلاحـات بُـنـيَـوِيَّـة جَـدِّيَـة في كـافَّـة الـمـجـالات،لا سِـيَّـماالـسِـياسـيَّـة والاقـتِـصاديَّـة والـمـالـيَّـة والـنَـقـدِيَّـة والـمَـصرِفـيَّـة والـحِـمايـة الاجـتِـماعِـيَّـة والـرِعـايـة الصِـحـيَّـة، كـمـا عـلى الصَعـيـدَيـن الـتَـربَـوي والاسـتِـشـفـائي.

مـنـصور بـطـيـش