ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة اليوم؟

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أعلنت غرفة التحكم المروري على حسابها عبر "تويتر", أن "الطرقات الجبلية المقطوعة حالياً بسبب تراكم الثلوج, هي "عيناتا الارز - كفردبيان حدث بعلبك - المنيطرة حدث بعلبك - العاقورة حدث بعلبك - جرد مربين الهرمل - تنورين حدث الجبة - معاصر الشوف - كفريا - مشمش القبيات - مشمش الهرمل".

كما افادت, أن "طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج".

أما طريق ضهر البيدر, افادت "الغرفة", انها "سالكة أمام جميع المركبات بإستثناء الشاحنات حالياً".

وأعلنت غرفة "التحكم", ان "الطرقات ضمن الارز وتنورين سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية والرؤية سيئة".