عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 كانون الأول 2021

الأخبار: سوريا ـــ العراق: كردستانات متصارعة
«نصف تسوية» تبدأ من المجلس الدستوري؟
الديار: سقوط «المقايضة» يفجر «التسوية» لا حكومة ولا تعيينات ولا استقالة «راهنا»!
قرار المجلس الدستوري اليوم محطة مفصلية في «الكباش» السياسي - القضائي
غوتيريش تبلغ تخليا رسميا عن الخط 29 وهدد بعقوبات اذا «طارت» الانتخابات
نداء الوطن: ميقاتي "اشتبك" مع بري: أكثر من استياء وأقلّ من استقالة
صفقة باسيل - "الثنائي": سلامة مقابل البيطار
اللواء: كباش على مرأى الأمم: سحب التداول باستقالة ميقاتي!
برّي يُهدّد بسحب الوزراء الشيعة إذا... وضمانات رئاسية لغوتيريس بإجراء الانتخابات في آذار
البناء: هل طلب ميقاتي من بري جلسة حكومية مستقطعة «على شرف غوتيريش» ملمحاً لـ «العقوبات»؟ / رفض بري لـ «الدوران حول الزوايا» دفع للحديث عن صفقة ورفض واستقالة؟ / المجلس الدستوري يصيب الأحلام حول الانتخاب الاغترابي اليوم بسبب عدم التدخل! /
الجمهورية: بري وميقاتي يفككان "لغم الصفقة"
غوتيريس: الحل بيد اللبنانيين
النهار: ميقاتي يجهض “الصفقة" قبيل قرار “الدستوري"؟
l'orient le jour: Après le 4 août, comment les ONG locales ont géré les dizaines de millions de dons privés