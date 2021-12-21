عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 كانون الأول 2021

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الأخبار: سوريا ـــ العراق: كردستانات متصارعة

«نصف تسوية» تبدأ من المجلس الدستوري؟



الديار: سقوط «المقايضة» يفجر «التسوية» لا حكومة ولا تعيينات ولا استقالة «راهنا»!

قرار المجلس الدستوري اليوم محطة مفصلية في «الكباش» السياسي - القضائي

غوتيريش تبلغ تخليا رسميا عن الخط 29 وهدد بعقوبات اذا «طارت» الانتخابات

نداء الوطن: ميقاتي "اشتبك" مع بري: أكثر من استياء وأقلّ من استقالة

صفقة باسيل - "الثنائي": سلامة مقابل البيطار

اللواء: كباش على مرأى الأمم: سحب التداول باستقالة ميقاتي!

برّي يُهدّد بسحب الوزراء الشيعة إذا... وضمانات رئاسية لغوتيريس بإجراء الانتخابات في آذار

البناء: هل طلب ميقاتي من بري جلسة حكومية مستقطعة «على شرف غوتيريش» ملمحاً لـ «العقوبات»؟ / رفض بري لـ «الدوران حول الزوايا» دفع للحديث عن صفقة ورفض واستقالة؟ / المجلس الدستوري يصيب الأحلام حول الانتخاب الاغترابي اليوم بسبب عدم التدخل! /

الجمهورية: بري وميقاتي يفككان "لغم الصفقة"

غوتيريس: الحل بيد اللبنانيين

النهار: ميقاتي يجهض “الصفقة" قبيل قرار “الدستوري"؟

l'orient le jour: Après le 4 août, comment les ONG locales ont géré les dizaines de millions de dons privés