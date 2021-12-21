أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 كانون الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

أكدت مصادر سياسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدد إبلاغ الرفض الإسرائيلي للانسحاب من مزارع شبعا وتسليمها لليونيفيل، كما اقترحت الأمم المتحدة عام 2007، بخلاف ما روجته بعض الجهات عن قبول إسرائيلي وطلب موافقة لبنانية حملهما غوتيريش في زيارته.



خفايا

قالت مصادر حقوقية وسياسية إن الضغوط التي يتعرض لها بعض أعضاء المجلس الدستوري لتعطيل النصاب تأتي من سفارات غربية، بهدف الحفاظ على ما تعتبره منظمات المجتمع المدني فرصتها لحجز مقاعد نيابية، بالاستناد الى التصويت الاغترابي للدوائر الـ128، وهو ما يطيح به الأخذ بالطعن.



نداء الوطن: خفايا

تتجه انتخابات جمعية تجار جونيه - كسروان الفتوح الى معركة بين لائحتين قويتين ويُتوقع ان تشهد حماوة استثنائية على رغم الوضع المأسوي جداً.

نقلت مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي أن القول بانه غير معني بالصفقة التي يحكى عنها لا يعني أنها غير قائمة وهي تصب في النهاية في مكان واحد وعند شخص واحد.



اللواء: أسرار

همس

تتصرف سفيرة دولة كبرى على أساس أنها هي المعنية دون سواها بمواجهة حزب بارز، على أرضه وخارجها؟!



غمز

فوجئت دوائر حكومية بالمعلومات التي راجت بعد لقاء مرجعين، وتحدثت عن اتجاه لدى أحدهما لتقديم استقالته!



لغز

حسب خبراء نقديين فإن إجراءات مصرف لبنان لا جدوى فعّالة منها، سوى إحتواء الضغط، باعتبار عوامل اللعبة تجاوزت السلطات النقدية المحلية!