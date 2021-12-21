الديار: ميقاتي: «الثنائي» بات اقرب من اي وقت مضى من الاستقالة

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

وفقا لمعلومات «الديار»، تواصل الرئيس ميقاتي مع الرئيس عون بعد لقائه مع الرئيس بري، واكد خلاله رئيس الحكومة عدم نيته الاستقالة، وابلغه ان الاجتماع مع بري لم يكن «مريحا» والامور عادت الى «نقطة الصفر».

واكد ميقاتي خلال اتصاله تمسكه بعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لأنه لمس من لقائه بري ان «الثنائي الشيعي» بات اقرب من اي وقت مضى من الاستقالة بمجرد توجيه الدعوة من دون أن تتلازم بتوافق حول الفصل بين صلاحية القاضي البيطار وبين الأخرى المنوطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كما اعرب رئيس الحكومة عن تخوفه من ذهاب الامور الى مكان يصعب السيطرة على تداعياته السلبية.