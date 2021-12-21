الديار: بري تفاجأ برد فعل ميقاتي وخروجه «العاصف»... ثمة حسابات اخرى طرأت في الساعات الاخيرة

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

عند مغادرة ميقاتي مسرعا «ومتجهما» من عين التينة، وردا على سؤال عما اذا نجحت «الصفقة» الجاري العمل عليها، اجاب ميقاتي «غاضبا»: نحن غير معنيين بهذا الموضوع. في المقابل اكدت اوساط مقربة من عين التينة ان بري تفاجأ برد فعل ميقاتي وخروجه «العاصف» من مقر الرئاسة الثانية على الرغم من ان ما سمعه ليس جديدا، والتباين ليس جديدا، وكان يظهر عادة تفهما للموقف، لكن يبدو ان ثمة حسابات اخرى طرأت في الساعات الاخيرة، اما الحديث عن صفقات فليست في «قاموس» بري المنفتح دائما على تسويات ضمن الاطر القانونية والدستورية!