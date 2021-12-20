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داليا داغر عبر "ضروري نحكي": من يتحمّل مسؤولية مأساة اللبنانيين المستمرّة منذ سنتين؟

20
DECEMBER
2021
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مقدّمة "ضروري نحكي" مع داليا داغر:


"قبل العاشر من أيلول 2021 تاريخ تشكيل الحكومة الميقاتية الثالثة، كانت الإتهامات بسجن البلاد تُساق جزافا الى بعبدا، وتمرّ عرضيّا على عين التينة والضاحية.
بعد العاشر من أيلول، قُضي أمر الإتهامات. بعد هذا التاريخ باتت لنا حكومة أصيلة، إرتضت أن تحمل مهمّة الإنقاذ وقبلت بأن تكون تحت مقصلة الشعب. فمن المتّهم اليوم بالتعطيل؟
أيتّهم من يقول علنا أن لا إجتماع لمجلس الوزراء ما لم تُحلّ قضية التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، أم يتّهم من يرتضي الإجتماعات الوزارية الجانبية بدل السعي الى جمع الحكومة التي تفاوض صندوق النقد الدولي؟
من الطبيعي أن نتّهم الإثنين معا. وحتّى لو عادت الحكومة الى الإجتماع بفضل تسوية ما، فإنّ الوقت الذي ضاع على اللبنانيين ثمين جدّا ولا يُعوّض. الإبتزاز الذي يحصل في السياسة، يدفع إلى أكبر جريمة بحقّ الشعب اللبناني.
اللبنانيون اليوم ممنوعون من الفرح، بعضهم فقده والبعض الآخر لا يملك أدواته ومن يملكها يخجل من التعبير عنها، تعاطفا مع من فقدوها بالكامل.
ولأنّنا لا نستسلم، قرّرنا اليوم استنهاض الهمم. وهنا دعوني أتحدّث بالعامية:
من قلبي لكلّ قلب عم ينبض بالحياة بالفرح بالأمل وبالقدرة.. لكلّ شخص وعيلة بتملك إمكانية الصمود والإستمرار بهالأيام الصعبة.. الوقت اليوم كتير ثمين بالنسبة لأشخاص وعيل مهدّدة إنا تفقد مش لقمة خبر ولا سقف ولا عمل أو راتب، مهدّدة إنّا تفقد حياتا.
بتوجّه الليلة لقلبكن، لعقلكن ولإنسانيتكن، بتوجّه لكلّ لبناني مُغترب قادر يساعد. وبعرض أمامكم حالات إنسانية بحاجة إلكن، وإلّا حياتا بتوقف! المبلغ يلي مُفترض يجمعو الـ telethon السنة كتير كبير بس الأمل فيكن بيبقى أكبر من أي إحباط، وبيعطينا دفع إنو نخاطر تما تخسر كتير من العيل أعزّاء على قلبا، بس لأّنو ما بتملك كلفة علاجن.
الليلة مع ضيوفي بالإستديو الخبير في الإقتصاد والسياسة المهندس إدمون شماس ورئيس مجلس إدارة ستاتستكيس ليبانون وناشر موقع ليبانون فايلز ربيع الهبر، رح نحكي بوجع الناس وأكيد بالعناوين السياسية والاقتصادية. ورح نطلّ على الاغتراب مع رجل الاعمال اللبناني- الاميركي فيليب زيادة."

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