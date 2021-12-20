نشّال في قبضة فصيلة الأوزاعي

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغٌ جاء فيه: "بتاريخ 17-12-2021 وفي محلة بئر حسن، اشتبهت دورية من فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي بأحد سائقي الدراجات الآلية والقت القبض عليه، ويدعى: ف. م. (مواليد عام 1997، سوري)".



وأضاف البلاغ, "بتفتيشه ضبطت بحوزته هاتف خلوي عدد/2/ وكمية من مادة السالفيا".



وتابع, "بالتحقيق معه، اعترف بنشل شخصين بالتاريخ ذاته في محلتي بئر حسن وطريق المطار، كما تبين أن الدراجة مسروقة".

ووفق البلاغ, "سلم الهاتفان الى صاحبيهما، وأودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص".