عطالله: هناك تغيّرات سوف تحصل بعد رأس السنة لتصبّ بمصلحة الشعب اللبناني

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أكد الوزير السابق غسان عطالله، أن "هناك تغيرات سوف تحصل بعد رأس السنة، سوف تصبّ في مصلحة الشعب اللبناني"، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يفرح الشعب اللبناني.

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أنه لماذا نرى جهة معينة يتم استدعاؤها في مسار تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وجهات لا يتم ذلك، موضحًا أن "الاساس لدينا معرفة الحقيقة، وليس ظلم أحد"، ذاكرًا أن "أهالي الضحايا يريدون القاضي طارق البيطار، أن يحكم بالعدل ويظهر الحقيقة، ونقول للقاضي أن يجمع الجميع، ويصدر قراره الظني بسرعة"، مصرحًا أنه "يجب أن يلتزم كل الاشخاص بالاستجابة للتحقيق، والهواجس لدى البعض محقة، ويجب أن لا ينصب التحقيق نحو جهة معينة".