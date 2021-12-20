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عطالله: هناك تغيّرات سوف تحصل بعد رأس السنة لتصبّ بمصلحة الشعب اللبناني

20
DECEMBER
2021
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أكد الوزير السابق غسان عطالله، أن "هناك تغيرات سوف تحصل بعد رأس السنة، سوف تصبّ في مصلحة الشعب اللبناني"، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يفرح الشعب اللبناني.

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أنه لماذا نرى جهة معينة يتم استدعاؤها في مسار تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وجهات لا يتم ذلك، موضحًا أن "الاساس لدينا معرفة الحقيقة، وليس ظلم أحد"، ذاكرًا أن "أهالي الضحايا يريدون القاضي طارق البيطار، أن يحكم بالعدل ويظهر الحقيقة، ونقول للقاضي أن يجمع الجميع، ويصدر قراره الظني بسرعة"، مصرحًا أنه "يجب أن يلتزم كل الاشخاص بالاستجابة للتحقيق، والهواجس لدى البعض محقة، ويجب أن لا ينصب التحقيق نحو جهة معينة".
وأعلن عطالله، أن "هناك تهم واضحة على حاكم مصرف لبنانرياض سلامة، وقمنا بالإعلان أننا مع ايجاد بديل له، ونريد من الجهات الأخرى أن تقول موقفها، وما هي علاقتها برياض سلامة"، مشددًا على أن "وجود حاكم مصرف لبنان يزيد من الانهيار، ولا يمكن تبرير وجوده".
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