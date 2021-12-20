الرئيس عون عرض مع سليم الإجراءات الأمنية خلال الأعياد

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد والإجراءات المتخذة للمحافظة على الامن خلال فترة الأعياد. وتناول البحث زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس الى لبنان لا سيما في الشق المتعلق بالتعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل". وتطرق الحديث الى الوضع الحكومي الراهن.



الوزير هكتور الحجار

واستقبل الرئيس عون وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار وعرض معه شؤون الوزارة ومراحل تنفيذ البطاقة التمويلية والنسبة التي سجلت حتى اليوم في التسجيل عبر المنصة الخاصة بالبطاقة.

واطلع الوزير الحجار الرئيس عون على مشاركته في الاجتماع الذي سيعقد في الرياض لمؤتمر وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية والمجالس الوزارية العربية المعنية بالقطاعات الاجتماعية ومنتدى إدارة التحولات الاجتماعية MOST لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وسيبحث المؤتمر في الاثار المتباينة لجائحة "كوفيد 19" بهدف رسم مسارات التعافي للمنطقة العربية ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والازمات.



رئيس جمعية المصارف مع وفد من الجمعية

واستقبل رئيس الجمهورية رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور سليم صفير مع وفد من الجمعية ضم السادة نائب الرئيس نديم قصار، امين السر وليد روفايل وامين الصندوق عبد الرزاق عاشور وعضو مجلس الإدارة سعد ازهري، وتمت خلال اللقاء مناقشة الوضع المصرفي في لبنان وعدد من المواضيع المتعلقة بعمل المصارف والقوانين التي ترعاه.



عائلة المرحوم قبلان الأشقر

وفي قصر بعبدا، عائلة عميد رؤساء البلديات في لبنان المرحوم قبلان الاشقر رئيس بلدية ضبيه وزوق الخراب وحارة البلانة التي شكرت رئيس الجمهورية على مواساتها في مصابها وعلى منح الرئيس عون الراحل وسام الاستحقاق الوطني تقديرا لعطاءاته الوطنية والبلدية والإنمائية.

وضم الوفد ارملة الفقيد السيدة سميرة شلالا الأشقر، ونجله وليد وزوجته رانيا الشاروق الأشقر وابنتي الفقيد جوسلين وكورين الأشقر.



تهاني الميلاد

على صعيد آخر، تلقى الرئيس عون بطاقتي تهنئة بالميلاد المجيد من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.