تنبيهٌ من مأزق صحّي كبير في المرحلة المقبلة

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أعرب رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عن تخوّفه من زيادة متوقعة في حالات الإصابة بمتحوّر "أوميكرون" الذي تقدّر قوّة انتشاره بحوالي 5 إلى 6 مرات زيادة عن قوة انتشار متحوّر "دلتا"، لافتاً إلى أن نسبة إشغال أسرّة كورونا بلغت 80 في المئة وفي بعض المناطق كعكار والنبطية بلغت 95 في المئة، منبّهاً من مأزق صحي كبير إذا زادت الإصابات في المرحلة المقبلة ما قد يجبرنا على الإقفال العام.

وأضاف عراجي، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "تركيبة لقاح جونسون اند جونسون الأميركي شبيهة بتركيبة لقاح استرازينيكا بحيث ان من بين مئة ألف شخص هناك شخص معرّض لخطر التجلّط"، مشدداً على أهمية وضرورة إجراء الجرعة الثالثة التنشيطية لزيادة المناعة ومقاومة كل المتحورات.