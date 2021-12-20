ماذا حصل داخل مُجمّع شتورا مول؟!

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أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّه "إستناداً إلى إتصال من قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني عن وجود حالات إعياء داخل مجمع شتورا مول، نتيجة تسرب مواد غير معروفة، في تمام الساعة 10:30 من مساء أمس الأحد في 2021/12/19 توجّه فريق متخصص CBRN من الدفاع المدني للكشف على المكان مُزودين بالعتاد اللازم الخاص بحالات مماثلة. وبعد عمليات كشف دقيقة للمكان من خلال إستعمال أجهزة أستشعار للتحقق من فرضية تسرب مواد خطرة تبين أن لا وجود لأي شيئ في المكان".



وبعد إنتهاء عمليات الكشف والتأكّد من خلو المكان من أيّ خط عادت الحركة إلى طبيعتها المعتادة داخل المجمع، بحسب ما أفادت "المديريّة".