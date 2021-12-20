أمين عام الأمم المتحدة في عين التينة.. هذا ما قاله

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ "الأمم المتحدة ستعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم لبنان على المسار الإنساني والإنمائي وإعادة هيكلة الأمور المالية والاقتصادية".



كلام غوتيريش جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، من عين التينة، إذ أكّد خلاله أنه "متضامن مع أسر ضحايا انفجار مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أنه "يعلم بمعاناتهم".



وأضاف: "لقد حدثني الرئيس بري عن الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للمجال الجوي اللبناني وضرورة إلتزام القرارات الدولية. ومع هذا، أقول أننا لن نوفر جهداً لتيسير المفاوضات من أجل التوصّل إلى حل سريع في ملف ترسيم الحدود كي يستفيد لبنان من ثرواته".



وختم: "حان الوقت ليتفق السياسيون اللبنانيون من أجل إيجاد الحلول اللازمة كما حان وقت تدخل المجتمع الدولي لتأمين الدعم اللازم الذي يستحقه الشعب اللبناني".