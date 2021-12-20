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إلى متى سيستمر الطقس العاصف؟

20
DECEMBER
2021
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائما مع بقاء درجات الحرارة متدنية وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى 70 كلم/س صباحا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر ومافوق، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي: الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس، مع امطار غزيرة و سيول و عواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز ال100 كلم/س شمال البلاد. يحذر من تطاير اللوحات الاعلانية وتشكل سيول نتيجة الامطار الغزيرة ومن ارتفاع موج البحراليوم.

الطقس المتوقع في لبنان: الإثنين: غائم مع درجات حرارة متدنية دون معدلاتها الموسمية وامطار متفرقة تكون غزيرة بخاصة في المناطق الشمالية، مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال 100 كم/س، يرتفع موج البحر لحدود 5 أمتار. (يحذر من تشكل السيول على الطرق وتطاير اللوحات الإعلانية و ارتفاع موج البحر) ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال 1500 متر و يتدنى مستوى تساقطها ليلامس 1100 متر مع بقاء ظهورالضباب الكثيف على المرتفعات.


الثلاثاء: غائم مع بقاء درجات الحرارة متدنية وهطول امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع احتمال حدوث برق ورعد و رياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية لتصل الى 70 كلم/س صباحا، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر ومافوق، مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع بقاء درجات الحرارة متدنية دون اي تعديل يذكر ، مع هطول امطار متفرقة، وثلوج على ارتفاع 1500 متر و مافوق مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة وأمطار متفرقة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

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