الزيارة الرعائية الأولى لكاثوليكوس بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك الى رعية عنجر

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بعد تنصيبه بطريركاً على كرسي كيليكيا للأرمن الكاثوليك، قام الكاثوليكوس البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرين بزيارة رعائية إلى رعية عنجر.

رافقه في الزيارة المعاون البطريركي للأرمن الكاثوليك المطران جورج اسادوريان وآباء كهنة.

كان في استقباله في ساحة عنجر كل من رئيس البلدية السيد خوشيان، كاهن الرعية مسروب طوباليان وآباء كهنة. وممثلي عن مختلف الكنائس.

بعد الاستقبال، سار الجميع سيرا على الأقدام على وقع عزف فرق الكشافة وإنشاد التراتيل إلى كنيسة سيدة المسبحة الوردية حيث ترأس غبطته القداس الاحتفالي بمشاركة لفيف من الاباء الكهنة وحشد من المؤمنين.

استهل القداس بكلمة القاها كاهن الرعية الأب مسروب طوباليان رحب فيها بغبطته مؤكدا أن زيارته هي علامة أمل وخارطة طريق للكنيسة في رعية عنجر.

بعد الانجيل المقدس، ألقى الكاثوليكوس البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرون عظة روحية تضمنت معاني زيارته الرعائية حيث شدد فيها على أهمية تفعيل المحبة والتضامن والثبات رغم الصعوبات متمنيا ان يحمل ميلاد السيد المسيح الأمل والرجاء والاستقرار.

بعد القداس، التقى غبطته الشعب المؤمن وممثلي الجمعيات والأحزاب الارمنية والمؤسسات عبروا خلال اللقاء عن غبطتهم بزيارة الأب الروحي.

كما تفقد غبطته عددا من العائلات في المنازل مطلعا على اوضاعهم ومستمعا الى شجونهم وهمومهم وسط الضيقات.