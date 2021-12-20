living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الزيارة الرعائية الأولى لكاثوليكوس بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك الى رعية عنجر

20
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد تنصيبه بطريركاً على كرسي كيليكيا للأرمن الكاثوليك، قام الكاثوليكوس البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرين بزيارة رعائية إلى رعية عنجر.
رافقه في الزيارة المعاون البطريركي للأرمن الكاثوليك المطران جورج اسادوريان وآباء كهنة. 
 
كان في استقباله في ساحة عنجر كل من رئيس البلدية السيد خوشيان، كاهن الرعية مسروب طوباليان وآباء كهنة. وممثلي عن مختلف الكنائس.
بعد الاستقبال، سار الجميع سيرا على الأقدام على وقع عزف فرق الكشافة وإنشاد التراتيل إلى كنيسة سيدة المسبحة الوردية حيث ترأس  غبطته القداس الاحتفالي بمشاركة لفيف من الاباء الكهنة وحشد من المؤمنين.
 
استهل القداس بكلمة القاها كاهن الرعية الأب مسروب طوباليان رحب فيها بغبطته مؤكدا أن زيارته هي علامة أمل وخارطة طريق للكنيسة في رعية عنجر.
بعد الانجيل المقدس، ألقى الكاثوليكوس البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرون عظة روحية تضمنت معاني زيارته الرعائية حيث شدد فيها على أهمية تفعيل المحبة والتضامن والثبات رغم الصعوبات متمنيا ان يحمل ميلاد السيد المسيح الأمل والرجاء والاستقرار.
بعد القداس، التقى غبطته الشعب المؤمن وممثلي الجمعيات والأحزاب الارمنية والمؤسسات عبروا خلال اللقاء عن غبطتهم بزيارة الأب الروحي.
كما تفقد غبطته عددا من العائلات في المنازل مطلعا على اوضاعهم ومستمعا الى شجونهم وهمومهم وسط الضيقات.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout