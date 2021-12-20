الجمهورية: المعالجات الجارية للازمة الحكومية ـ القضائية ما تزال صفراً

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أبلغت اوساط مطلعة الى "الجمهورية" انّ المعالجات الجارية للازمة الحكومية ـ القضائية ما تزال صفراً، لكن البحث لم يتوقف في الكواليس عن مخرج او إخراج لتسوية تسمح باستئناف جلسات مجلس الوزراء، مشيرة الى انّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي و"الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر" وحتى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يحاولون الدفع في اتجاه معالجة المأزق على قاعدة انّ وضع البلد لم يعد يتحمّل توقف مجلس الوزراء عن الانعقاد، لكن لم يتم بعد التوصل الى نتيجة إيجابية.

ولفتت الى ان الجميع تقريباً، ما عدا "الثنائي الشيعي"، يتهيّب مواجهة المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار والضغط لضبط سلوكه في ملف التحقيق في انفجار المرفأ، الامر الذي لا يزال يحول حتى الآن دون تحقيق خرق حقيقي.