عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 كانون الأول 2021

A + A -

الأخبار: البطاقة التمويلية: مليون و100 ألف «أشهروا» فقرهم

خلاف غير مسبوق في المجلس العسكري: اتهام قائد الجيش بالطائفية!



كارتيل المدارس يتغوّل: زيادة 300% على الأقساط!





الديار: غوتيريش في بيروت: تفعيل الحكومة... القيام بإصلاحات وتطبيق القرارات الدولية

مجلس الوزراء لن ينعقد حتى لو تمّ حلّ مُشكلة القاضي بيطار... والسبب التعيينات

تعميم مصرف لبنان يضرب السوق السوداء... وسلامة يُعلن إمتلاك «المركزي» القدرة لتمويله

نداء الوطن: الراعي يرفض تحويل لبنان "غابة إجرام": لاستمرار التحقيق وإسقاط الحصانات

"ثلاثية" الدعم الأممي: جيش، شعب، مؤسسات أمنية

اللواء: غوتيريس مستهلاً مهمته: على القادة أن يستحقوا شعبهم!

تنشيط المساعي مع قرار الدستوري للتوصل إلى صيغة تنعش مجلس الوزراء

البناء: غوتيريش يستكشف فرص الترسيم البحري والبري من دون مزارع شبعا… لتثبيت وقف إطلاق النار / الشامي أكد رقم خسائر حكومة دياب بعد سنة ونصف عند 69 مليار دولار / المجلس الدستوري يتجاوز أزمة النصاب وترجيح إقرار الطعن ورد القانون غداً /

النهار: غوتيريس للسياسيين: استحقوا الشعب اللبناني



الجمهورية: غوتdريس: لا يحق لحكم شل البلد

l'orient le jour: Entre joie et larmes, les associations incarnent l’esprit de Noël