أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 كانون الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي فرنسي شارك في زيارة الرياض للرئيس إيمانويل ماكرون إن الخطاب السعودي في الأمم المتحدة ضد سورية هو من ثمار زيارة ماكرون لجهة التزام السعودية بالانضباط تحت السقف الأميركي في العلاقة مع سورية وربط العلاقة السعودية- السورية بالعلاقة الأميركية- السورية



خفايا



يعتبر دبلوماسي أوروبي مشارك في مفاوضات فيينا أن المتغير التفاوضي الأبرز في خطة الوفد الإيراني المفاوض الذي عكس نفسه على مسار المفاوضات هو مواصلة إنتاج اليورانيوم المخصب على نسب مرتفعة أثناء التفاوض فربح الإيرانيون عامل الوقت لصالحهم والوقت هو أهم عوامل التفاوض قوة

اللواء: أسرار

تساءل قطب إقتصادي عن خلفيات إستمرار البنك المركزي إصدار المزيد من التعاميم التي تؤدي في النهاية إلى تخفيض أعباء المصارف تجاه أصحاب الودائع بالدولار الأميركي!



نداء الوطن: خفايا

لوحظ ان حزباً سياسياً يستمر بانتهاج سياسة مجابهة "المشروع الاقليمي" في لبنان التي كثّف بإنتهاجها منذ غزوة عين الرمانة، على قاعدة انه "لم يعد من داعٍ للمهادنة بعد اليوم"، وفق ما يؤكد.

يشبّه مراقبون زيارة غوتيريش اليوم إلى لبنان في هذه المرحلة المصيرية بما قام به كوفي أنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتشكيل لجنة التحقيق الدولية في العام 2005 وبزيارة بان كي مون في آذار 2016 في ظل الفراغ الرئاسي وتفاقم أزمة النازحين السوريين ويأملون في أن يعمل غوتيريش من أجل حل دولي يمنع سقوط لبنان وألا تكون زيارته مجرد استطلاع.

الجمهورية: أسرار

"ماشي الحال"... من دون هذه المؤسسة الدستورية أو معها!

أكدت مصادر شخصية بارزة أنّ موضوع شَل إحدى المؤسسات الدستورية ما زال قائماً فمن دونها ومعها «ماشي الحال»

الانتخابات لن تجري... رغم كل التأكيدات

يراهن مرجع سياسي أن لا انتخابات نيابية على رغم كل التأكيدات بإجرائها في موعدها الدستوري

تواصلٌ دائم بين قيادتين حزبية حول أكثر من ملف

يستمر التواصل بين قيادي في تيار سياسي ومسؤول في حزب فاعل على رغم التباينات بين القيادتين حول أكثر من ملف