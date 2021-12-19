جنبلاط بعد لقاء مشعل: نتمنى للفلسطينيين الوحدة ولا خوف على فلسطين

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التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل في كليمنصو، في حضور النائب السابق غازي العريضي، وعضو مجلس القيادة في التقدمي الدكتور بهاء أبو كروم، وأعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" فتحي حماد، ومحمد نزال، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي.



بعد اللقاء قال جنبلاط: "إن صداقتنا مع الشعب الفلسطيني وتحالفنا مع قضية فلسطين تعود إلى الراحل الكبير كمال جنبلاط، كنا في نضال مشترك عسكري - سياسي مع الفلسطينيين وحركة التحرر الفلسطيني، ونتمنى لهم دائما النجاح وأهم شيء الوحدة".



ولفت إلى أن "حماس تقاتل على أرضها وتنجح من أرضها وتنتصر في أرضها. نتمنى لهم كل النجاح في الاستمرار بالرغم من الظروف العربية الصعبة، لكن لا خوف على فلسطين، فلسطين ستنتصر".



من جهته، قال مشعل: "أنا وإخواني في وفد حركة حماس الزائر للبنان العزيز تشرفنا وسعدنا في هذه الليلة في لقاء وليد بك ورفاقه في مقره العامر في بيروت، ونحن نكن لجنبلاط كل الاحترام كشخص وعائلة بتاريخهم اللبناني والممتزج بالنضال الفلسطيني".



وأضاف: "عندما نلتقي مع قامة مثل جنبلاط، فالحديث يدور عن الهم العربي والقضية الفلسطينية، وتبادلنا كل هذه الهموم مع الواقع في لبنان والوجود الفلسطيني في لبنان، كما وحرص "حماس" والفلسطينيين على أن يكون الوجود الفلسطيني عامل استقرار في الساحة اللبنانية، مع تمسك الفلسطينيين دائما بحقهم في العودة، رافضين أي توطين".



ودعا الحكومة والأجهزة والمسؤولين الى "تحسين ظروف حياة الفلسطينيين وتمكينهم لعيش حالة من الصمود، الذي يمكنهم من التفكير بقضيتهم ولا يضطرون للهجرة، ونحن سعداء بهذا التواصل، وجنبلاط صديق عزيز ونتواصل بما يخدم مصلحة لبنان وفلسطين والأمة العربية والاسلامية".