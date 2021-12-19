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غوتيريش يدوّن في السجل الذهبي للقصر الجمهوري... ماذا جاء في كلمته؟(صورة)

19
DECEMBER
2021
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الأمين العام للأمم المتحدة دوّن في السجل الذهبي للقصر الجمهوري الكلمة التالية:


فيما ابدأ رحلتي الاولى الى لبنان كأمين عام للامم المتحدة، لا يسعني الا ان اتذكر انطباعات من زياراتي السابقة الى هذه الارض الجميلة، ونسيجها الاجتماعي-الثقافي المليء بالحياة، الغني بتنوعه، وشعبها الجريء والمعروف بحسن الضيافة.
ان الضيافة الكريمة تجلت هذا المساء في هذا القصر، وانا اشكر فخامة الرئيس ميشال عون على ترحيبه الحار بي وبزملائي من الامم المتحدة.
لقد تسنت لي الفرصة لتبادل الرؤى مع الرئيس عون حول الوضع الحالي في لبنان، وطريق التقدم نحو مستقبل زاهر.
وفيما اتحضر للقاء فعاليات شعبية في خلال اليومين المقبلين، يبقى قلقي على المجموعات الضعيفة، وايضاً على القطاعات الشعبية التي ستحدد آمالها مستقبل هذا البلد، من خلال طموح شاباته وشبانه الذين يتحدون باصرارهم وموهبتهم كل المشاكل والمحن.
وقد اكدت لرئيس الجمهورية ان الامم المتحدة ستقف دائماً الى جانب لبنان في مسيرته نحو مستقبل اكثر استقراراُ وسلاماً وازدهاراً.
وانني احيي الرئيس عون، رمز وحدة لبنان، واعبر عن اعجابي العميق بالكرم النموذجي للشعب اللبناني، رمز التضامن مع اللاجئين السوريين بكافة الاشكال.

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