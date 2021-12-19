living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منخفض جوي بارد الاثنين والثلاثاء والثلوج على 1400 متر

19
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في آخر تحديث لها عن توقعات حال الطقس لليومين المقبلين الآتي:
تنخفض درجات الحرارة الاثنين مع منخفض جوي قوي اعتيادي بارد، وتهطل أمطار غزيرة يرافقها برق ورعد وتتساقط حبات البرد وتحدث سيول، كما ستتساقط الثلوج ليلا على 1400 متر وتصل مبدئيا الى 1000 متر والبقاع ممزوجة بالماء صباح الثلاثاء، مع رياح تتراوح سرعتها ما بين 30 و55 كلم بالساعة. وتستمر الأمطار يوم الثلثاء مع تساقط للثلوج على 1400 متر.
 
ونبهت المصلحة السائقين الانتباه ليل الاثنين على طرق ضهر البيدر وترشيش، كما يتوقع هطول بين ال 40 الى 50 ملم من الأمطار.
 
مع الإشارة الى ان سرعة الرياح التي سجلت منذ الساعة الثامنة من مساء أمس السبت وحتى الثامنة من صباح اليوم الاحد تراوحت سرعتها ما بين 25 و50 كلم/ساعة كحد أقصى.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout