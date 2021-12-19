منخفض جوي بارد الاثنين والثلاثاء والثلوج على 1400 متر

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أشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في آخر تحديث لها عن توقعات حال الطقس لليومين المقبلين الآتي:

تنخفض درجات الحرارة الاثنين مع منخفض جوي قوي اعتيادي بارد، وتهطل أمطار غزيرة يرافقها برق ورعد وتتساقط حبات البرد وتحدث سيول، كما ستتساقط الثلوج ليلا على 1400 متر وتصل مبدئيا الى 1000 متر والبقاع ممزوجة بالماء صباح الثلاثاء، مع رياح تتراوح سرعتها ما بين 30 و55 كلم بالساعة. وتستمر الأمطار يوم الثلثاء مع تساقط للثلوج على 1400 متر.



ونبهت المصلحة السائقين الانتباه ليل الاثنين على طرق ضهر البيدر وترشيش، كما يتوقع هطول بين ال 40 الى 50 ملم من الأمطار.



مع الإشارة الى ان سرعة الرياح التي سجلت منذ الساعة الثامنة من مساء أمس السبت وحتى الثامنة من صباح اليوم الاحد تراوحت سرعتها ما بين 25 و50 كلم/ساعة كحد أقصى.