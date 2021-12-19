مستشفى رفيق الحريري: 28 حالة حرجة وحالة وفاة

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 28 حالة حرجة لديه وحالة وفاة واحدة.
وجاء في التقرير:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد19: Pfizer: 366 وAstraZeneca: 963
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 218
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 50
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 10
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1449
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 28
– حالات وفاة: 1