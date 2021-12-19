ثلاث “لاءات” تتحكم بقطاع الاتصالات..

A + A -

قال وزير الاتصالات جوني القرم في بيان الى ان ثلاث لاءات باتت تتحكم بقطاع الاتصالات لم يعد بقدورنا حلّها، “لا اعتمادات، لا مازوت، ولا خدمة للمشتركين”.

واشار الوزير القرم الى ان، “توقف سنترال طرابلس – التبانة وعدد من السنترالات الأخرى بسبب نفاذ المازوت، محذرا من خطر انقطاع الاتصال والانترنت في الساعات والأيام المقبلة تدريجيا على كافة الأراضي اللبنانية”.

وشدد الوزير القرم على، “وجوب حسم موضوع فتح الاعتماد لهيئة “اوجيرو” بـ 350 مليار ليرة لبنانية بعد ان كانت اقرّت في مجلس النواب، موجهاً نداءً عاجلاً الى رئيس الجمهورية بضرورة حلّ هذا الموضوع نهائياً وتوقيع الاعتماد بصورة عاجلة لكي تتمكن “اوجيرو” من تلبية حاجاتها، والا على الاتصال والانترنت السلام”.