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وزير الدفاع: لبنان يحترم القرارات الدولية

19
DECEMBER
2021
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أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم أن "الجيش يقوم بجميع مهامه على أكمل وجه رغم التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية في ظل الأزمة الكبيرة التي يمر بها الوطن".

كلام سليم جاء خلال استقباله في مكتبه في الوزارة، وزير الدفاع والخارجية الايرلندي "SIMON COVENEY" سايمون كوفيني، في حضور السفير الايرلندي المعتمد في لبنان والمقيم في مصر شون اوريغان " SEAN  O' REGAN "، القنصل العام لايرلندا في لبنان السفير جورج سيام والوفد المرافق.

وشدد سليم أمام الوزير الضيف على "أهمية دعم بلاده للبنان في المحافل الدولية سواء أكان على صعيد مشاركة ايرلندا في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم، أو في إطار الاتحاد الاوروبي".

 وأعرب عن تقدير لبنان لكل الجهود التي تبذلها إيرلندا في المساعدة والدعم السياسي في ضوء العلاقات التاريخية الممتازة بين البلدين.

وتناول الوزيران الوضع العام في لبنان بعامة وفي الجنوب بخاص، وشدد سليم على "التزام لبنان قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة واحترامه لمندرجاتها كافة"، ودان الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية المتكررة برا وبحرا وجوا.

كما كان عرض مهام اليونيفيل، ودور الوحدة الايرلندية المشاركة ضمن القوة الدولية منذ العام 1978 وحتى اليوم، واذ ثمن سليم "التضحيات التي قدمها أفراد هذه الوحدة في سبيل حفظ السلام والاستقرار في جنوب لبنان"، توجه بتهنئة خاصة لهم لمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الهدايا التذكارية.

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