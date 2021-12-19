أحد سارقي 'درابزين' الكورنيش البحري بقبضة شعبة المعلومات

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فجر تاريخ 15-12-2021، أقدم مجهولون على سرقة جزء من الحاجز الفاصل بين الرصيف والبحر في محلة الميناء – الكورنيش البحري، ولاذوا بالفرار، على متن سيارة مجهولة المواصفات.



على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت -في خلال ساعات قليلة- من تحديد نوع السّيارة المستخدمة في عملية السرقة، وهي من نوع "سيتروان لون ابيض"، وبالتالي معرفة هوية المتورطين بعملية السرقة، ومن بينهم المدعو:



م. ع. (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري الجنسيّة)

بالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومراقبة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة، في محلة الميناء، على متن السيارة ذاتها. كما تمكّنت دورية أخرى من تحديد مكان المسروقات، في داخل إحدى البؤر في محلّة سقي التبانة، حيث تمّ ضبط حوالي /76/ كلغ من الألمنيوم.



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه برفقة شخص آخر على سرقة "الدرابزين" من محلّة الميناء، بعد أن استغلاّ سوء الاحوال الجوية وانقطاع التيّار الكهربائي، وقاما بنقلها الى بؤرة في محلة سقي التبانة لقاء مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، وتقاسما المبلغ مناصفةً.



أعيدت المسروقات الى بلدية الميناء، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.



العمل مستمرّ لتوقيف المتورط الثاني.