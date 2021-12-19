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تفاصيل طقس الأيام المقبلة

19
DECEMBER
2021
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يستمرّ تأثير المنخفض الجويّ المصحوب بكتل هوائية باردة على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسط حتى يوم الخميس بحيث سيشهد انفراجات واسعة اليوم ليعود فيتعمّق شرقاً تحت تأثير كتلة هوائية أشدّ برودة تعيد إليه النشاط اعتباراً من فجر غد مع أمطار غزيرة وسيول وعواصف رعدية ورياح شديدة تتجاوز الـ100 كلم/س شمالاً.

وقد حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من تطاير اللوحات الإعلانية وحدوث سيول نتيجة الأمطار الغزيرة يوم غد ومن ارتفاع موج البحر. علماً أنّ معدّل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الأول ما بين 13 و 21 درجة مئوية.

في الآتي، الطقس المتوقع في لبنان حتّى يوم الأربعاء:


الأحد: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وارتفاع بسيط على الساحل، مع تساقط أمطار متفرقة خاصة جنوب البلاد ورياح شديدة خاصة في المناطق الشمالية لتقارب الـ 90 كم/س، ومن المتوقّع أن يشهد الطقس انفراجات واسعة خلال النهار، وسط تحذير من تكوّن الجليد على الطرقات في المناطق الداخلية والجبلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى. ويستمرّ تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات.

الإثنين: غائم إجمالاً مع درجات حرارة متدنّية دون معدلاتها الموسمية وأمطار متفرقة تكون غزيرة خاصة في المناطق الشمالية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب الـ 100 كم/س ويرتفع موج البحر لحدود الـ 5 أمتار.

وتحذّر مصلحة الأرصاد الجوية من تشكّل السيول على الطرقات وتطاير اللوحات الإعلانية وارتفاع موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ال، 1500 م ويتدنّى مستوى تساقطها ليلامس 1200 م مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.

 

الثلثاء: غائم مع بقاء درجات الحرارة متدنية وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تشتدّ في المناطق الشمالية لتصل إلى 70 كلم/س صباحاً. تتساقط الثلوج على ارتفاع يقارب الـ 1500 متر وما فوق مع بقاء تكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات.

 

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء درجات الحرارة متدنية ومن دون أيّ تعديل يذكر مع تساقط أمطار متفرّقة. وتتساقط الثلوج على ارتفاع يقارب الـ1500 متر ومافوق مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات.

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