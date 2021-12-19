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قال عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق إن "اسرائيل اليوم مطوقة ومحاصرة بصواريخ من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب"، مشيراً إلى أنّ "أكذوبة الاحتلال الإيراني فشلت في تحقيق أهدافها، وأدت إلى نتائج عكسية على المستوى الاستراتيجي في المنطقة".



وخلال لقاء حواري أقامه مركز الإمام الخميني الثقافي في مدينة بنت جبيل، أضاف قاووق: "معركتنا الانتخابية مع السفارات لا مع الأدوات، وأن أميركا وأدواتها في المنطقة ولبنان، يريدون ويعملون على استمرار الأزمة واستغلال أوجاع اللبنانيين لتحقيق مكاسب سياسية".