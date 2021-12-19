"الرابطة المارونية" تكلّف أبي نصر تقديم طعن لإبطال قرار وزير العمل

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عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية اجتماعا طارئا برئاسة النائب السابق المحامي نعمة الله ابي نصر، وبحث الأوضاع العامة في البلد.



وتركز البحث حول قرار وزير العمل الاخير في شأن العمالة الفلسطينية. وكلف أبي نصر تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة لابطال القرار الرقم 1-96 الصادر عن وزير العمل بتاريخ 25/11/2021 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/12/2021 عدد 49 المتعلق بالمهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين والاستثناءات المتعلقة بالفلسطينيين والأجانب.



وعقد ابي نصر اجتماعا مع محامي الرابطة لوضع اللمسات القانونية النهائية على الطعن تمهيدا لتقديمه ضمن المهلة القانونية.