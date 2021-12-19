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ابو زيد يرعى غداء للمسنين في جزين

19
DECEMBER
2021
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رعى النائب السابق أمل أبو زيد حفل الغداء الذي أقامته لجنة شؤون المرأة في التيار الوطني الحر مدينة جزين للمسنّين من أهالي المنطقة. وشارك في الغداء رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، منسّق هيئة قضاء جزين جوني ابي نادر، الكولونيل المتقاعد كميل نجم، منسق المدينة جوزف حداد وأعضاء الهيئة المحلية، مقرر مجلس القضاء روجيه خوند، رئيس رابطة مخاتير منطقة جزين طوني عون والمختار روبن قرداحي اضافة إلى عدد من المناصرين واهالي القضاء.

 


وقد عبّر أبو زيد عن سعادته بوجوده بين أهله وأحبائه، مشدداً على "اهمية هذا اللقاء كي يشعر من بلغوا خريف العمر بدفء الميلاد"، واصفاً اللقاء بأنه "طبيعي وبأنه لقاء العائلة الواحدة في هذه الظروف الصعبة". وتوجّه "بالشكر إلى لجنة شؤون المرأة التي نظّمنا معها هذا الغداء كي نظهر هذا التضامن واهمية تكريم الانسان وتأمين رفاهيته". وتمنى "دوام الصحة للمسنّين والحياة الرغيدة رغم كل الصعوبات"، مشيراً إلى "أننا أخذنا اجراءات احترازية بسبب ظروف كورونا لذلك لم تكن المشاركة موسّعة".

 


 من جهته، رحّب منسّق هيئة قضاء جزين في التيار الوطني الحر بالحاضرين، وصف اللقاء بأنه "لفتة انسانية تجاه المسنّين كي لا يكونوا منسيين، وقد سبقه لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار وأطفال سيسوبيل. وتهدف هذه اللقاءات إلى إدخال الفرح في فترة عيد الميلاد إلى قلوب الكبار والصغار".

 


هذا وتخلل الغداء بين أبو زيد والمسنّين فتح لدفاتر الماضي واسترجاع لأجمل الذكريات وتأكيد على حرارة المحبة والوفاء والانتماء إلى أرض منطقة جزين الطيّبة.

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