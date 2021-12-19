صاروخان من طراز كاتيوشا استهدفا السفارة الأميركية

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استهدف هجوم بصاروخين فجر اليوم الأحد، المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ السفارة الأميركية، على ما أفادت القوات الأمنية العراقية في بيان، موضحة أن أحد الصاروخين تم إسقاطه، في هجوم يأتي قبل نحو أسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب القوات القتالية الأجنبية من البلاد.



وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني الرسمية أن "المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت إلى قصف بواسطة صاروخين نوع كاتيوشا، حيث تم تفجير الأول بالجو بواسطة منظومة سيرام الدفاعية، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات"، مضيفة أن الهجوم تسبب بأضرار في سيارتين.