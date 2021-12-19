عناوين الصحف ليوم الأحد 19 كانون الأول 2021

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النهار: الأسبوع الميلادي: غوتيريس والمجلس الدستوري... واحتمال الإقفال؟

الشرق الأوسط: نبيه بري: ذاهبون للأسوأ إذا لم نتحرك سريعاً لمعالجة الأزمات

قال لـ«الشرق الأوسط» إن من الضروري الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية





الديار: هل يتمّ تطويق السياسيين الفاسدين من خلال المصارف؟ الخزانة الأميركية على هذه الموجة

خلاف أمل – الوطني الحرّ بين توزيع الأدوار وإيصال الرسائل والحزب على خطّ التهدئة

تطبيقات الدولار المشبوهة تفتك بالمواطن والسوق السوداء على الطاولة

الوطن السورية: ممنوع مرور دوريات الاحتلال الأميركي بأرياف الحسكة … الهدوء يحافظ على وتيرته شمال شرق وشمال غرب سورية





الأنباء الكويتية: واشنطن تتهم حزب الله بعرقلة الحكومة وتحذّر من تحول لبنان لدولة فاشلة.. ووزارة الخارجية تقلّص مخصصات بعثاتها

المسؤولون مختلفون في السياسة متفقون في «الكازينو».. ولا «جلسة» قبل نهاية السنة