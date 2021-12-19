عناوين الصحف ليوم الأحد 19 كانون الأول 2021

النهار: الأسبوع الميلادي: غوتيريس والمجلس الدستوري... واحتمال الإقفال؟
الشرق الأوسط: نبيه بري: ذاهبون للأسوأ إذا لم نتحرك سريعاً لمعالجة الأزمات
قال لـ«الشرق الأوسط» إن من الضروري الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية
الديار: هل يتمّ تطويق السياسيين الفاسدين من خلال المصارف؟ الخزانة الأميركية على هذه الموجة
خلاف أمل – الوطني الحرّ بين توزيع الأدوار وإيصال الرسائل والحزب على خطّ التهدئة
تطبيقات الدولار المشبوهة تفتك بالمواطن والسوق السوداء على الطاولة
الوطن السورية: ممنوع مرور دوريات الاحتلال الأميركي بأرياف الحسكة … الهدوء يحافظ على وتيرته شمال شرق وشمال غرب سورية
الأنباء الكويتية: واشنطن تتهم حزب الله بعرقلة الحكومة وتحذّر من تحول لبنان لدولة فاشلة.. ووزارة الخارجية تقلّص مخصصات بعثاتها
المسؤولون مختلفون في السياسة متفقون في «الكازينو».. ولا «جلسة» قبل نهاية السنة