الديار: غوتيريش اليوم في بيروت

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الديار: يصل اليوم إلى بيروت الأمين العام للأمم المُتحدة أنطونيو غوتيريش في زيارة تستمر حتى نهار الأربعاء المُقبل وسيكون شعارها «التضامن مع الشعب اللبناني». وسيلتقي غوتيريش خلال زيارته كلٌ من الرئيس عون والرئيس برّي والرئيس ميقاتي بالإضافة إلى المرجعيات الروحية وممثلين عن المجتمع المدني. والمُلفت في هذه الزيارة، قيام غوتيريش بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء مرفأ بيروت بالإضافة إلى زيارة ميدانية إلى متضررين من هذا التفجير، كما وزيارة قوات الأمم المُتحدة في جنوب لبنان مع زيارة للخط الأزرق. وبحسب المُعطيات الصحافية، سيكون لغوتيريش لهجة صارمة مع الطبقة السياسية حيث لن يكون هناك من مساعدات مجانية بعد اليوم.