لقاءٌ مع وزير الإتصالات.. ماذا قالت نقابة موظفي "الخليوي"؟

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أصدرت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي بياناً، قالت فيه: "بمبادرة من وزير الإتصالات جوني القرم، عقد إجتماع اليوم السبت مع وفد النقابة حيث تمت مناقشة بعض الطروحات والأفكار حول عقد التأمين الصحي واحترام عقد العمل الجماعي".



وأضاف البيان، "يستكمل النقاش بلقاء مع الوزير مساء الإثنين المقبل لبلورة هذه الطروحات".



وختمت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي، "عليه، فإن تحركنا المحق والمصان بقوة القانون مستمر حتى تحقيق مطلبنا من دون كلل أو ملل. نحن أصحاب حق ولن يموت حق وراءه مطالب."