عملية سرقة في الدوق البترونية.. والأهالي يُناشدون

A + A -

أقدم مجهولون ليلاً على سرقة محتويات منزل في بلدة الدوق البترونية، وتبيّن أن "الفاعلين أخذوا ما يكفيهم من الوقت لتنفيذ عملية السرقة، ومن المسروقات مولد كهربائي بقوة 30 K V A وهو بحاجة الى ونش لنقله بالاضافة الى مولد آخر صغير و 6 قوارير غاز".



كما قاموا بتفكيك كاميرات المراقبة والكابلات الكهربائية الخاصة بها وجهاز تلفزيون والمحتويات الثمينة، وهي المرة الثالثة التي تتعرّض فيها منازل على أطراف القرية للسرقة بواسطة الكسر والخلع.



وناشد أهالي الدوق الأجهزة الأمنية المختصة تكثيف دورياتها في البلدة وسائر البلدات البترونية بعد تزايد عمليات السرقة في المنطقة، وعلى إثر ذلك حضرت قوة أمنية إلى المكان وباشرت التحقيقات.