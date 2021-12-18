حركة المرابطون: الحقد الامبريالي الأميركي المتجذر يزداد عنجهبة وغروراً وخرقاً

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:

أكد المرابطون أن الحقد الامبريالي الأميركي المتجذر في السلوكيات الدولية، للولايات المتحدة الأميركية، يزداد عنجهبة وغروراً وخرقاً، لكل الأعراف الدولية والإنسانية، وهذا ما ينطبق تماماً على الاجراءات المتخذة مؤخراً، بحق الشركات التجارية الصينية الكبرى، بالرغم من أن جمهورية الصين الشعبية حريصة كل الحرص على التوازن والاستقرار الاقتصادي العالمي، من اجل دفع شعوب العالم إلى الازدهار والتقدم.

كل المبادرات الخيّرة التي قامت بها الصين تجاه دول العالم، وخاصة دول العالم الثالث الفقيرة، تؤكد على ديناميكية وأخلاقية وإنسانية المعاملة الصينية، يقابله سوء وخطورة ما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من فرض عقوباتها من أجل هيمنتها على شعوب العالم، وما ينتج عنها من مآسي وجرائم بحق الانسانية.

إن المرابطون تستنكر فرض هذه العقوبات وتعلن تأييدها الدائم، لجمهورية الصين الشعبية والحزب الشيوعي الصيني الصديق، في بذل جهوده من أجل السلام والاستقرار العالمي.