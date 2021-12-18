لجان المساعدين القضائيين: للعودة إلى الجلسات واستقبال المراجعات

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صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان البيان الآتي:



"بعد الإجتماعات والمشاورات التي تمّت بين لجان المساعدين القضائيين في لبنان وبين المعنيين في وزارة العدل، وآخرها الإجتماع الذي حصل مع المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، توصلنا إلى ما يأتي:

- إعداد مشروع قانون لإستصدار طابع مالي خاص بالمساعدين القضائيين.

- تشكيل خلية أزمة تكون مهامها حصراً معالجة مسألة الإستشفاء والتفاوت الحاصل بين تسعيرة تعاونية موظفي الدولة وتلك المعتمدة من قِبَل المستشفيات نظراً لحيوية الوضع الإستشفائي.