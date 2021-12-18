الوزير الحلبي للـtayyar.org: قرار العودة الى التعليم حضوريّاً أو اونلاين سيُتخذ بعد رأس السنة، ولا نيّة بتمديد العطلة

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أكد وزير التربية عباس الحلبي للـtayyar.org أن كل ما يُقال عن أن العودة الى المدارس لن تحصل بعد عطلة الأعياد والتعليم سيعود اونلاين، هو محض إشاعات لأن القرار لم يُتخذ بعد، وقال:"كأن الناس يتحضّرون لعدم التقيّد بالاجراءات الوقائية التي اتخذتها لجنة مكافحة كورونا ووزارة الصحة. أتامل بفترة عطلة الأعياد في أن يتقيّد الجميع بالاجراءات، وأتمنى من كل قلبي الاقبال الكثيف على اللقاح لتشكيل مناعة جماعية". وأضاف الحلبي عبر موقعنا:"بالتأكيد اذا ارتفعت نسبة الملقّحين في المدارس أكان من التلامذة أو من الجسمين الاداري والتعليمي سنكون مخوّلين للعودة الى التعليم الحضوري. أنا شخصيّاً لا أرغب أبداً بالعودة الى التعلّم عن بعد لأن التعلّم الحضوري أساسي بالنسبة الى النظام التربوي، إضافة الى أنه لا بُنى تحتية في لبنان لناحية الكهرباء والانترنت".



وردّاً على سؤال حول إمكان تمديد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة أجاب الحلبي أنه لا يطمح لهذا الأمر وليس لديه نيّة في ذلك، آملاً من جديد في زيادة نسبة المقحين، ومؤكداً بشكل نهائي أن قرار العودة الى التعليم عن بعد أو حضورياً سيُتخذ بعد رأس السنة حين تتضح آثار العطلة على نسبة الملقّحين وعدد الاصابات بفيروس كورونا.