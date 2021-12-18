living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير الحلبي للـtayyar.org: قرار العودة الى التعليم حضوريّاً أو اونلاين سيُتخذ بعد رأس السنة، ولا نيّة بتمديد العطلة

18
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير التربية عباس الحلبي للـtayyar.org أن كل ما يُقال عن أن العودة الى المدارس لن تحصل بعد عطلة الأعياد والتعليم سيعود اونلاين، هو محض إشاعات لأن القرار لم يُتخذ بعد، وقال:"كأن الناس يتحضّرون لعدم التقيّد بالاجراءات الوقائية التي اتخذتها لجنة مكافحة كورونا ووزارة الصحة. أتامل بفترة عطلة الأعياد في أن يتقيّد الجميع بالاجراءات، وأتمنى من كل قلبي الاقبال الكثيف على اللقاح لتشكيل مناعة جماعية". وأضاف الحلبي عبر موقعنا:"بالتأكيد اذا ارتفعت نسبة الملقّحين في المدارس أكان من التلامذة أو من الجسمين الاداري والتعليمي سنكون مخوّلين للعودة الى التعليم الحضوري. أنا شخصيّاً لا أرغب أبداً بالعودة الى التعلّم عن بعد لأن التعلّم الحضوري أساسي بالنسبة الى النظام التربوي، إضافة الى أنه لا بُنى تحتية في لبنان لناحية الكهرباء والانترنت".


وردّاً على سؤال حول إمكان تمديد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة أجاب الحلبي أنه لا يطمح لهذا الأمر وليس لديه نيّة في ذلك، آملاً من جديد في زيادة نسبة المقحين، ومؤكداً بشكل نهائي أن قرار العودة الى التعليم عن بعد أو حضورياً سيُتخذ بعد رأس السنة حين تتضح آثار العطلة على نسبة الملقّحين وعدد الاصابات بفيروس كورونا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout